augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

13 perce

Korszerűsítették a város egyik ékkövét, nagy terveik vannak vele

Címkék#Dankó Béla#Madzagfalvi Napok#békési galéria#átadó#díszterem

Átadták a városközpont képét meghatározó, energetikailag felújított épületet. A békési Galéria a település egyik dísze, amely a rekonstrukciónak is köszönhetően, illetve újabb elképzelések megvalósítása után visszanyerheti korábbi funkcióját is.

Papp Gábor

A felújított békési Galéria átadásán Kálmán Tibor, a város polgármestere felidézte, hogy néhány nappal korábban a Madzagfalvi Napok egyik helyszíneként kapott fontos szerepet az épület.

Békési galéria: megújult a város különleges ékköve
A békési Galéria 440 millió forintos felújítását Kálmán Tibor, dr. Pappné Darida Andrea és Dankó Béla adta át. Fotó: Jenei Péter

A polgármester kiemelte, a város évtizedes törekvése, hogy az önkormányzati épületeket energetikailag megújítsa, hogy azokat minél takarékosabban üzemeltethesse.

– A Galéria energetikai rekonstrukciójával eljutottunk odáig, hogy már a műemlékvédelem alatt álló épületekkel is foglalkozni tudunk – tette hozzá. – Így elkészülhetett egy városképi szempontból is nagyon fontos épület energetikai korszerűsítése. Kálmán Tibor úgy vélekedett, óriási lehetőségek vannak a Galériában, amit hosszú távon szépen meg lehet majd élettel tölteni.

A békési Galéria már a hétvégén is fontos programnak adott helyet

Dankó Béla országgyűlési képviselő felelevenítette, hogy az említett Madzagfalvi Napok keretében a rendezvénysorozat megnyitóján, illetve a Békési Helyi Értékek Kiállítás helyszíneként is fontos szerepet kapott a Galéria, ahol helyi vállalkozók és intézmények is bemutatkoztak.

– Az épület ellátta azt a funkciót, amelynek 19. század végi megépítésekor is szánták, és számtalanszor fontos események helyszíne volt – emelte ki, majd hozzátette, a beruházás több ok miatt is jó döntésnek bizonyult.

Dankó Béla elmondta, hogy a galériában a helyi vállalkozók és intézmények is bemutatkoztak. Fotó: Jenei Péter

– Azzal, hogy az önkormányzat energetikai korszerűsítéseket hajt végre, csökkenti a költségeket. A fejlesztések környezetvédelmi szempontból is jelentősek. A Galéria emellett a város központi részén található, ezért is fontos volt a részbeni felújítás – részletezte az országgyűlési képviselő. Dankó Béla elmondta, a beruházás a TOP Plusz pályázat keretében 440 millió forintos, 100 százalékos intenzitású pályázati támogatás segítségével valósult meg. A teljesség igénye nélkül elsősorban cserélték, illetve felújították a nyílászárókat, korszerűsítették a födémszigetelést.

2022 óta 9 milliárd forint pályázati forrás érkezett Békésre

Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy 2022 óta közel 9 milliárd forint értékben érkezett pályázati forrás Békésre, amelynek pozitív eredményei látszanak a városon mind az önkormányzati, mind a civil, egyházi és a vállalkozó szférában.

Számos fejlesztés valósult meg

Dr. Pappné Darida Andrea, a Békési Művelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az épületegyüttes 1906 négyzetméter, amely a könyvtárat is magába foglalja.

– A fejlesztés mindkét intézményrészben megvalósult – részletezte.

Megújult a homlokzat, amely hőszigetelő festést kapott, a Galéria lépcsőházában pedig a kft. önerőből valósított meg festést. Összesen megújult 104 nyílászáró, egy részüket teljes egészében cserélték, illetve akadtak olyan nyílászárók, amelyeket a műemlékvédelmi előírások miatt felújítottak. A díszteremben található szép, impozáns csillárok a fejlesztés eredményeként ledes izzókkal működnek tovább. A könyvtár olvasótermében ledes mennyezeti lámpákat építettek be. A radiátorok jelentős részét lapradiátorokra cserélték. Új, jó szigetelésű kazánházat építettek a régi elavult helyett, ahonnan három új, korszerű kazán biztosítja a meleget. Korszerűsítették a szellőztető rendszert, hővisszanyerős befúvó-elszívó légcsatorna rendszert építettek a Galéria irodarészét és könyvárat illetően. Az épület homlokzata, illetve több belső tere hőszigetelő festést kapott, illetve saját forrásból, ahogy korábban szó volt róla, a lépcsőházat és a folyosót is lefestette a cég. A korábbi üveg bejárati ajtókat szép, impozáns fakapukra cserélték.

A szakember elmondta, az energetikai felújítás után hosszú távon tervezik, hogy pályázati támogatással, illetve saját forrásból kifestik a dísztermet is.

Régi-új funkciót kaphat az épület

Dr. Pappné Darida Andrea utalt arra, hogy az épület korábban művelődési házként is funkcionált, és szeretnénk részben ezt a szerepkörét is visszaállítani. Az ügyvezető igazgató elmondta, a kiállítások mellett konferenciáknak, kulturális, vállalati és családi rendezvényeknek, akár kisebb zenés eseményeknek is helyet adnának a patinás épületben. Ehhez a díszterem említett festése mellett a helyiség parkettájának csiszolását, illetve a mosdók felújítását is tervezik hosszabb távon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu