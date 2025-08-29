Korszerűsítették a város egyik ékkövét, nagy terveik vannak vele

A felújított békési Galéria átadásán Kálmán Tibor, a város polgármestere felidézte, hogy néhány nappal korábban a Madzagfalvi Napok egyik helyszíneként kapott fontos szerepet az épület.

A békési Galéria 440 millió forintos felújítását Kálmán Tibor, dr. Pappné Darida Andrea és Dankó Béla adta át. Fotó: Jenei Péter

A polgármester kiemelte, a város évtizedes törekvése, hogy az önkormányzati épületeket energetikailag megújítsa, hogy azokat minél takarékosabban üzemeltethesse.

– A Galéria energetikai rekonstrukciójával eljutottunk odáig, hogy már a műemlékvédelem alatt álló épületekkel is foglalkozni tudunk – tette hozzá. – Így elkészülhetett egy városképi szempontból is nagyon fontos épület energetikai korszerűsítése. Kálmán Tibor úgy vélekedett, óriási lehetőségek vannak a Galériában, amit hosszú távon szépen meg lehet majd élettel tölteni.

A békési Galéria már a hétvégén is fontos programnak adott helyet

Dankó Béla országgyűlési képviselő felelevenítette, hogy az említett Madzagfalvi Napok keretében a rendezvénysorozat megnyitóján, illetve a Békési Helyi Értékek Kiállítás helyszíneként is fontos szerepet kapott a Galéria, ahol helyi vállalkozók és intézmények is bemutatkoztak.

– Az épület ellátta azt a funkciót, amelynek 19. század végi megépítésekor is szánták, és számtalanszor fontos események helyszíne volt – emelte ki, majd hozzátette, a beruházás több ok miatt is jó döntésnek bizonyult.

Dankó Béla elmondta, hogy a galériában a helyi vállalkozók és intézmények is bemutatkoztak. Fotó: Jenei Péter

– Azzal, hogy az önkormányzat energetikai korszerűsítéseket hajt végre, csökkenti a költségeket. A fejlesztések környezetvédelmi szempontból is jelentősek. A Galéria emellett a város központi részén található, ezért is fontos volt a részbeni felújítás – részletezte az országgyűlési képviselő. Dankó Béla elmondta, a beruházás a TOP Plusz pályázat keretében 440 millió forintos, 100 százalékos intenzitású pályázati támogatás segítségével valósult meg. A teljesség igénye nélkül elsősorban cserélték, illetve felújították a nyílászárókat, korszerűsítették a födémszigetelést.

2022 óta 9 milliárd forint pályázati forrás érkezett Békésre

Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy 2022 óta közel 9 milliárd forint értékben érkezett pályázati forrás Békésre, amelynek pozitív eredményei látszanak a városon mind az önkormányzati, mind a civil, egyházi és a vállalkozó szférában.