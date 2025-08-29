17 perce
Korszerűsítették a város egyik ékkövét, nagy terveik vannak vele
Átadták a városközpont képét meghatározó, energetikailag felújított épületet. A békési Galéria a település egyik dísze, amely a rekonstrukciónak is köszönhetően, illetve újabb elképzelések megvalósítása után visszanyerheti korábbi funkcióját is.
A felújított békési Galéria átadásán Kálmán Tibor, a város polgármestere felidézte, hogy néhány nappal korábban a Madzagfalvi Napok egyik helyszíneként kapott fontos szerepet az épület.
A polgármester kiemelte, a város évtizedes törekvése, hogy az önkormányzati épületeket energetikailag megújítsa, hogy azokat minél takarékosabban üzemeltethesse.
– A Galéria energetikai rekonstrukciójával eljutottunk odáig, hogy már a műemlékvédelem alatt álló épületekkel is foglalkozni tudunk – tette hozzá. – Így elkészülhetett egy városképi szempontból is nagyon fontos épület energetikai korszerűsítése. Kálmán Tibor úgy vélekedett, óriási lehetőségek vannak a Galériában, amit hosszú távon szépen meg lehet majd élettel tölteni.
A békési Galéria már a hétvégén is fontos programnak adott helyet
Dankó Béla országgyűlési képviselő felelevenítette, hogy az említett Madzagfalvi Napok keretében a rendezvénysorozat megnyitóján, illetve a Békési Helyi Értékek Kiállítás helyszíneként is fontos szerepet kapott a Galéria, ahol helyi vállalkozók és intézmények is bemutatkoztak.
– Az épület ellátta azt a funkciót, amelynek 19. század végi megépítésekor is szánták, és számtalanszor fontos események helyszíne volt – emelte ki, majd hozzátette, a beruházás több ok miatt is jó döntésnek bizonyult.
– Azzal, hogy az önkormányzat energetikai korszerűsítéseket hajt végre, csökkenti a költségeket. A fejlesztések környezetvédelmi szempontból is jelentősek. A Galéria emellett a város központi részén található, ezért is fontos volt a részbeni felújítás – részletezte az országgyűlési képviselő. Dankó Béla elmondta, a beruházás a TOP Plusz pályázat keretében 440 millió forintos, 100 százalékos intenzitású pályázati támogatás segítségével valósult meg. A teljesség igénye nélkül elsősorban cserélték, illetve felújították a nyílászárókat, korszerűsítették a födémszigetelést.
2022 óta 9 milliárd forint pályázati forrás érkezett Békésre
Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy 2022 óta közel 9 milliárd forint értékben érkezett pályázati forrás Békésre, amelynek pozitív eredményei látszanak a városon mind az önkormányzati, mind a civil, egyházi és a vállalkozó szférában.
Számos fejlesztés valósult meg
Dr. Pappné Darida Andrea, a Békési Művelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az épületegyüttes 1906 négyzetméter, amely a könyvtárat is magába foglalja.
– A fejlesztés mindkét intézményrészben megvalósult – részletezte.
Megújult a homlokzat, amely hőszigetelő festést kapott, a Galéria lépcsőházában pedig a kft. önerőből valósított meg festést. Összesen megújult 104 nyílászáró, egy részüket teljes egészében cserélték, illetve akadtak olyan nyílászárók, amelyeket a műemlékvédelmi előírások miatt felújítottak. A díszteremben található szép, impozáns csillárok a fejlesztés eredményeként ledes izzókkal működnek tovább. A könyvtár olvasótermében ledes mennyezeti lámpákat építettek be. A radiátorok jelentős részét lapradiátorokra cserélték. Új, jó szigetelésű kazánházat építettek a régi elavult helyett, ahonnan három új, korszerű kazán biztosítja a meleget. Korszerűsítették a szellőztető rendszert, hővisszanyerős befúvó-elszívó légcsatorna rendszert építettek a Galéria irodarészét és könyvárat illetően. Az épület homlokzata, illetve több belső tere hőszigetelő festést kapott, illetve saját forrásból, ahogy korábban szó volt róla, a lépcsőházat és a folyosót is lefestette a cég. A korábbi üveg bejárati ajtókat szép, impozáns fakapukra cserélték.
A szakember elmondta, az energetikai felújítás után hosszú távon tervezik, hogy pályázati támogatással, illetve saját forrásból kifestik a dísztermet is.
Régi-új funkciót kaphat az épület
Dr. Pappné Darida Andrea utalt arra, hogy az épület korábban művelődési házként is funkcionált, és szeretnénk részben ezt a szerepkörét is visszaállítani. Az ügyvezető igazgató elmondta, a kiállítások mellett konferenciáknak, kulturális, vállalati és családi rendezvényeknek, akár kisebb zenés eseményeknek is helyet adnának a patinás épületben. Ehhez a díszterem említett festése mellett a helyiség parkettájának csiszolását, illetve a mosdók felújítását is tervezik hosszabb távon.
