Folytatódik a döbbenet, nem bírnak leállni a betörők – közösségi kezdeményezésre gyűjtés indul a fiatalokért

Az adománygyűjtés előzménye a közelmúltra tekint vissza, amikor a Békési Fiatalokért Egyesület a Facebookon-oldalán számolt be arról az egész várost megdöbbentő hírről, amely szerint betörtek a raktárukba, és eltulajdonítottak egy JBL 710 PartyBox hangfalat, egy EPSON vetítőprojektort és több liternyi szeszes italt.

A Békési Fiatalokér Egyesület számos népszerű programot szervez. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A békési fiatalokat sújtó betörésről sok helyre eljutott a hír

„A hír sok helyre eljutott Nektek hála, valamint a helyi és vármegyei híradásoknak köszönhetően. A Békési Rendőrkapitányság munkatársai mindent megtettek, és folyamatosan tesznek annak érdekében, hogy visszakaphassuk az ellopott eszközeinket.” – áll az egyesület szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Mint írták, hétfőn este 22 óra magasságában újabb „esemény” történt, amiről már kamerafelvétel is van.

„Ez már a harmadik, két héten belül, de sajnos még nincs vége. Kedden este 19 és 21 óra között ismét lecsapott a nem várt látogató. Ekkor már üdítőt vett magához. A raktárunk védelmét megerősítettük, reméljük most már nem tud bejutni arra fel nem hatalmazott személy.” – emelték ki. Az egyesület egyébként számos népszerű rendezvényt és programot szervez, ezért is fontosak, elengedhetetlenek az eszközök számukra.

Rengetegen segítenének

Az egyesület az eset nyilvánosságra hozatala óta nagyon sok írásbeli és szóbeli megkeresést kapott, hogy szervezzenek gyűjtést az eszközök pótlására.

„Akkor még bízva abban, hogy előkerülnek a sok munkaórával megvásárolt eszközeink, nem léptünk ebben az ügyben. Most azonban kicsit reménytelenül állunk már a történtekhez. Az elmúlt napokban, hetekben nagyok sok írásbeli, szóbeli megkeresést kaptunk és engedve a közösség támogató „nyomásának”, adománygyűjtést hirdetünk az eltulajdonított eszközeink pótlására.” – számoltak be a történtekről.

Elindul a gyűjtés

Hozzátették, nagyon jól esik számukra, hogy ennyien fejezték ki együttérzésüket és támogató szándékukat.

„Ez is megmutatta, hogy a közösség ereje képes átlendíteni bennünket ezen a nehézségen is. Amennyiben úgy gondolod és lehetőséged van rá, hogy támogasd a gyűjtés célját – ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy továbbra is rendezvényeinkkel szolgálhassuk a békésieket – adományodat tisztelettel köszönjük!” – hangsúlyozták.