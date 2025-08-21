augusztus 21., csütörtök

Felújítás

1 órája

Milliókat költhetnek egy 150 éves épületre a város közepén

Címkék#pályázat#forint#békéscsabai városház#védelem

Több mint 150 éves a város meghatározó épülete, időszerűvé és szükségessé is vált tehát a renoválása. Pályázik az önkormányzat a békéscsabai városháza felújítása érdekében.

Licska Balázs

A békéscsabai városháza Szent István téri épülete immár több mint 150 éves, műemléki védelem alatt áll. Olyan állagmegóvó munkálatokat végeznének az épületen, amelyekhez nincs szükség örökségvédelmi engedélytervre – derült ki a szakbizottság minap tartott ülésén.  

25 millió forint menne a békéscsabai városháza épületére
Közel 25 millió forintot költenének a békéscsabai városháza épületére. Fotó: MW

25 millió forint menne a békéscsabai városháza épületére

A felújítás érdekében Békéscsaba egy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A munkálatok közel 25 millió forintot tennének ki:

  • 10 millióra tart igényt támogatásként,
  • 15 milliót pedig saját zsebből állna a város. 

Ha nem jön plusz pénz, 15 millió forintot akkor is költenek rá

Szóba került, hogy ha nem lesz sikeres a pályázat, a 15 millió forintot akkor is ráköltik a békéscsabai városháza épületére, tekintettel arra, hogy mennyire időszerű, szükséges a korszerűsítés.

 

 

 



 

 

