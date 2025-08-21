1 órája
Milliókat költhetnek egy 150 éves épületre a város közepén
Több mint 150 éves a város meghatározó épülete, időszerűvé és szükségessé is vált tehát a renoválása. Pályázik az önkormányzat a békéscsabai városháza felújítása érdekében.
A békéscsabai városháza Szent István téri épülete immár több mint 150 éves, műemléki védelem alatt áll. Olyan állagmegóvó munkálatokat végeznének az épületen, amelyekhez nincs szükség örökségvédelmi engedélytervre – derült ki a szakbizottság minap tartott ülésén.
25 millió forint menne a békéscsabai városháza épületére
A felújítás érdekében Békéscsaba egy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A munkálatok közel 25 millió forintot tennének ki:
- 10 millióra tart igényt támogatásként,
- 15 milliót pedig saját zsebből állna a város.
Ha nem jön plusz pénz, 15 millió forintot akkor is költenek rá
Szóba került, hogy ha nem lesz sikeres a pályázat, a 15 millió forintot akkor is ráköltik a békéscsabai városháza épületére, tekintettel arra, hogy mennyire időszerű, szükséges a korszerűsítés.
