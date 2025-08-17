augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

1 órája

Minden egy helyen, amit a békéscsabai tűzijátékról tudni érdemes

Címkék#pirotechnikai#békéscsabai tűzijáték#tűzijáték rakéta#Szarvas Péter#program

Új látványelemek is lesznek. Ezt nyilatkozták azzal kapcsolatban a városházán, hogy milyen lesz 2025-ben az augusztus 20-ai békéscsabai tűzijáték. Elmondták, hogy hány perces lesz, hogy hány rakéta emelkedik a magasba, és hogy honnan érdemes nyomon követni az eseményeket.

Licska Balázs

Az önkormányzat közzétette, hogy milyen programok várhatók augusztus 20-án a Szent István téren. Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak, a délutáni programok pedig immár 15 órakor elkezdődnek, és persze nem maradhat el a békéscsabai tűzijáték.

Ilyen lesz az augusztus 20-ai békéscsabai tűzijáték.
Kiderült, hogy milyen lesz augusztus 20-án a békéscsabai tűzijáték.
Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Mikor kezdődik a békéscsabai tűzijáték?

A program szerint 21 órakor, a Himnusz elhangzását követően Szarvas Péter polgármester mond beszédet, utána jön a békéscsabai tűzijáték. No de milyen is lesz?

Új látványelemek is lesznek 

– Évről évre új látványelemekkel kápráztatja el a közönséget a pirotechnikai cég, és ez idén sem lesz másként – nyilatkozták a városházán. Hozzátették: a korábbi évekhez hasonlóan most is különleges meglepetésekkel, ragyogó színekkel és lenyűgöző fényjátékokkal teszik emlékezetessé augusztus 20-át. A békéscsabai tűzijáték várhatóan 5-6 perces lesz, és összesen 286 rakéta emelkedik majd a magasba a városháza udvaráról.

Honnan érdemes nézni a békéscsabai tűzijátékot?

– A látványosságot a Szent István térről, a Csabagyöngye Kulturális Központ elől, a Munkácsy hídról és a Gőzmalom térről érdemes nyomon követni – ismertették az önkormányzatnál.

Milyen koncert lesz augusztus 20-án Békéscsabán?

18.30 órakor a The Carbonfools, míg a tűzijátékot követően, a tervek szerint 21.20 órakor a Magna Cum Laude ad ingyenes koncertet a Szent István téren.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu