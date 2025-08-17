Minden egy helyen, amit a békéscsabai tűzijátékról tudni érdemes

Az önkormányzat közzétette, hogy milyen programok várhatók augusztus 20-án a Szent István téren. Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak, a délutáni programok pedig immár 15 órakor elkezdődnek, és persze nem maradhat el a békéscsabai tűzijáték.

Kiderült, hogy milyen lesz augusztus 20-án a békéscsabai tűzijáték.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mikor kezdődik a békéscsabai tűzijáték?

A program szerint 21 órakor, a Himnusz elhangzását követően Szarvas Péter polgármester mond beszédet, utána jön a békéscsabai tűzijáték. No de milyen is lesz?

Új látványelemek is lesznek

– Évről évre új látványelemekkel kápráztatja el a közönséget a pirotechnikai cég, és ez idén sem lesz másként – nyilatkozták a városházán. Hozzátették: a korábbi évekhez hasonlóan most is különleges meglepetésekkel, ragyogó színekkel és lenyűgöző fényjátékokkal teszik emlékezetessé augusztus 20-át. A békéscsabai tűzijáték várhatóan 5-6 perces lesz, és összesen 286 rakéta emelkedik majd a magasba a városháza udvaráról.

Honnan érdemes nézni a békéscsabai tűzijátékot?

– A látványosságot a Szent István térről, a Csabagyöngye Kulturális Központ elől, a Munkácsy hídról és a Gőzmalom térről érdemes nyomon követni – ismertették az önkormányzatnál.

Milyen koncert lesz augusztus 20-án Békéscsabán?

18.30 órakor a The Carbonfools, míg a tűzijátékot követően, a tervek szerint 21.20 órakor a Magna Cum Laude ad ingyenes koncertet a Szent István téren.