Békéscsaba

Bombák az udvaron: helyükre kerültek a tűzijáték elemei – videóval

Nagyban készül a békési vármegyeszékhely szerdára, az államalapítás ünnepére. A szakemberek hétfőn telepítették az augusztus 20-ai békéscsabai tűzijáték elemeit, és számos érdekességet osztottak meg: milyen magasra lövik a bombákat, és azok mekkora gömböt bontanak.

Licska Balázs

A városháza udvarán hétfőn felállították a kalodarendszert, azokba kerültek a vetőcsövek, amelyekből majd kilövik a bombákat. A lövegekben található egy izzógyújtó, azt kötötték be az felprogramozott indítógépbe, így lehetséges az, hogy tizedmásodpercnyi pontossággal lövik fel a bombákat – ismertette Leskovics Éva, a Leskovics Pirotechnika Kft. ügyvezetője az augusztus 20-ai békéscsabai tűzijátékról, hozzátéve: 286 bomba repül majd a magasba.

a békéscsabai tűzijáték elemeinek telepítése pirotechnikai szakemberek által
Hétfőn telepítették a békéscsabai tűzijáték elemeit a szakemberek a városháza udvarán. Fotó: Dinya Magdolna

Milyen magasra mennek a bombák, mekkora gömböt bontanak?

Ahogy a vetőcsövek különböző átmérővel rendelkeznek, úgy a bombák is különféle nagyságúak. Vannak például 75 és 150 milliméter átmérővel rendelkező csövek, ökölszabály, hogy az előbbiekbe kerülő bombák 75-100 méteres magasságba mennek fel és 75-100 méteres gömböt bontanak, az utóbbiakba kerülők pedig 150-200 méterre repülnek és 150-200 méteres gömb lesz belőlük.   

Milyen látványelemekkel és színekkel készülnek a szakemberek?

A szakember elmondta, hogy az államalapítás ünnepéhez méltóan megjelennek a klasszikusnak mondható piros, fehér és zöld színek a békéscsabai tűzijáték során, a finálé során pedig az arany dominál majd. Lesznek fűzfát, virágokat, hulló faleveleket megidéző effektek; illetve most is lesznek csendesebb, ugyanakkor hangosabb etapok is. 

Mikor kezdődik a békéscsabai tűzijáték?

A program szerint 21 órakor, a Himnusz elhangzását követően Szarvas Péter polgármester mond beszédet, utána jön a békéscsabai tűzijáték.

Honnan érdemes nézni a békéscsabai tűzijátékot?

A látványosságot a Szent István térről, a Csabagyöngye Kulturális Központ elől, a Munkácsy hídról és a Gőzmalom térről érdemes nyomon követni – ismertették az önkormányzatnál. 

Milyen programok lesznek augusztus 20-án Békéscsabán?

Azt is közzétették, hogy milyen programok várhatók. Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak, a délutáni programok pedig 15 órakor kezdődnek a főtéren. 

Milyen koncertek lesznek augusztus 20-án a Szent István téren?

18.30 órakor a The Carbonfools, míg a tűzijáték után, a tervek szerint 21.20 órakor a Magna Cum Laude ad ingyenes koncertet a Szent István téren.

 

