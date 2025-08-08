Fontos intézmény igazgatójáról döntöttek

Hamarosan letelik a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgatójának megbízása, ezért írtak ki korábban pályázatot az intézményvezetői beosztás betöltésére. A felhívásra egyetlen érvényes pályázat futott be, mégpedig Libomé Gaál Gabriellától, aki 2015 óta vezeti az intézményt.

A városi közgyűlés úgy döntött, hogy újabb három évre, 2025. június 1-jétől 2028. május 31-ig őt bízza meg a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgatói feladatainak ellátásával.

A régi-új intézményvezető pályázatában szerepelt, hogy a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ 10 éve azért jött létre, hogy ellássa a Békés Megyei Könyvtár és a Csabagyöngye Kulturális Központ pénzügyi-gazdasági, üzemeltetési és humánpolitikai feladatait.