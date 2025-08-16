Nem akármilyen apropóból ment be a rétesboltba a polgármester

Zleovszki György munkássága évtizedek óta meghatározó értéke Békéscsaba életének. Pályafutása kereken hat évtizede, 1965. augusztus 14-én indult cukrásztanulóként, majd 1968-tól a Jókai utcai, később a Kazinczy utcai rétesboltban dolgozott. 1990-ben nyitotta meg a Tiroli Rétesboltot – írta Facebook-oldalán Szarvas Péter polgármester. Mint fogalmazott, a minőség iránti elkötelezettségre és a szakmai kiválóságra ékes bizonyíték, hogy tavaly a Street Kitchen az üzletet Magyarország 500 menő vendéglátóhelye közé sorolta.