Napnyugta után egy különleges autó kel útra Békéscsabán

Szúnyogirtás, földi kémiai szúnyoggyérítés lesz augusztus 18-án, hétfőn napnyugta után a városban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint – ismertette Facebook-oldalán Szarvas Péter polgármester. Hozzátette: kedvezőtlen időjárás esetén augusztus 19-én, kedden végzik el a feladatot. A kijuttatott szer melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes.

Speciális autó járja Békéscsaba utcáit, érdemes lesz becsukni az ajtókat, ablakokat. Fotó: MW

A katasztrófavédelem honlapján a szúnyogirtással kapcsolatban azt írták, hogy bár nem jelent kockázatot a nyitott ajtó és ablak, a készítmény zárt térben lassabban bomlik le, mint a szabadban, ezért a permetszer leérkezéséig érdemes bezárni az ajtókat, ablakokat. A kezelés után pár perccel a permetköd eloszlik, akkor már nyugodtan lehet ismét a szabadban lenni.