Napnyugta után egy különleges autó kel útra Békéscsabán

Nem árt becsukni az ajtókat, ablakokat Békéscsabán napnyugta után. Érkezik ugyanis egy speciális autó.

Licska Balázs

Szúnyogirtás, földi kémiai szúnyoggyérítés lesz augusztus 18-án, hétfőn napnyugta után a városban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint – ismertette Facebook-oldalán Szarvas Péter polgármester. Hozzátette: kedvezőtlen időjárás esetén augusztus 19-én, kedden végzik el a feladatot. A kijuttatott szer melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes.

Speciális autó járja Békéscsaba utcáit, érdemes lesz becsukni az ajtókat, ablakokat.  Fotó: MW

A katasztrófavédelem honlapján a szúnyogirtással kapcsolatban azt írták, hogy bár nem jelent kockázatot a nyitott ajtó és ablak, a készítmény zárt térben lassabban bomlik le, mint a szabadban, ezért a permetszer leérkezéséig érdemes bezárni az ajtókat, ablakokat. A kezelés után pár perccel a permetköd eloszlik, akkor már nyugodtan lehet ismét a szabadban lenni.

 

 

