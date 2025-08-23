augusztus 23., szombat

Bence névnap

23°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fények

1 órája

Újabb, egyedülálló attrakcióval bővülhet Békéscsaba

Címkék#pályázat#szakbizottság#rendezvénysorozat

Egyedülálló attrakcióval bővülhet a békési vármegyeszékhely.

Licska Balázs
Újabb, egyedülálló attrakcióval bővülhet Békéscsaba

3D-s világítós szelfipontra adott be pályázatot Békéscsaba, újabb attrakcióval bővülhet a Csabai Advent. Fotó: MW

Különleges kiírást jelentetett meg egy cég, és erre adott be pályázatot a szakbizottság döntése értelmében a békéscsabai önkormányzat. A városüzemeltetési, fejlesztési és zöldbizottság ülésén kiderült, hogy hatalmas, 3D-s világító szelfipontok egyikére lehetett pályázatot benyújtani.

A négy lehetséges szelfipont között volt  

  • két rénszarvas,
  • egy hőlégballon
  • és egy karácsonyfa.

Ha tehát sikeres lesz a békéscsabai pályázat, akkor ezek egyikével lehet majd találkozni vélhetően a Csabai Advent rendezvénysorozat keretében, hiszen a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó installációkat november közepe és január közepe között kell kitenni a pályázati kiírás szerint.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu