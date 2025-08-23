44 perce
Újabb, egyedülálló attrakcióval bővülhet Békéscsaba
Egyedülálló attrakcióval bővülhet a békési vármegyeszékhely.
3D-s világítós szelfipontra adott be pályázatot Békéscsaba, újabb attrakcióval bővülhet a Csabai Advent. Fotó: MW
Különleges kiírást jelentetett meg egy cég, és erre adott be pályázatot a szakbizottság döntése értelmében a békéscsabai önkormányzat. A városüzemeltetési, fejlesztési és zöldbizottság ülésén kiderült, hogy hatalmas, 3D-s világító szelfipontok egyikére lehetett pályázatot benyújtani.
A négy lehetséges szelfipont között volt
- két rénszarvas,
- egy hőlégballon
- és egy karácsonyfa.
Ha tehát sikeres lesz a békéscsabai pályázat, akkor ezek egyikével lehet majd találkozni vélhetően a Csabai Advent rendezvénysorozat keretében, hiszen a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó installációkat november közepe és január közepe között kell kitenni a pályázati kiírás szerint.
