Újabb, egyedülálló attrakcióval bővülhet Békéscsaba

Különleges kiírást jelentetett meg egy cég, és erre adott be pályázatot a szakbizottság döntése értelmében a békéscsabai önkormányzat. A városüzemeltetési, fejlesztési és zöldbizottság ülésén kiderült, hogy hatalmas, 3D-s világító szelfipontok egyikére lehetett pályázatot benyújtani.

A négy lehetséges szelfipont között volt

két rénszarvas,

egy hőlégballon

és egy karácsonyfa.

Ha tehát sikeres lesz a békéscsabai pályázat, akkor ezek egyikével lehet majd találkozni vélhetően a Csabai Advent rendezvénysorozat keretében, hiszen a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó installációkat november közepe és január közepe között kell kitenni a pályázati kiírás szerint.