Jó döntésről számolt be Békéscsaba polgármestere
Jó döntés született – így értékelt Szarvas Péter polgármester egy, a szemétszállítással kapcsolatos fejleményt.
Idén immár nem havonta, hanem kéthetente ürítik a sárga kukákat, a szelektív hulladékgyűjtő edényeket Békéscsabán – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán, és ezt a szemétszállítással kapcsolatos fejleményt jó döntésnek értékelte. Ugyanis, mint írta, így nem csak gyakrabban szabadulhatnak meg a háztartások a feleslegessé vált fémtől, műanyagtól és papírtól, a szelektív hulladékgyűjtés ugyancsak eredményesebbé válhat.
Itt a menetrend, így ürítik 2025-ben a sárga kukákat Békéscsabán
A szemétszállító cég honlapján közölték, hogy
- szeptember 11-én és 25-én,
- október 9-én és 23-án,
- november 6-án és 20-án,
- december 4-én és 18-án,
tehát továbbra is minden második csütörtökön ürítik a sárga kukákat.
