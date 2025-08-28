augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlemény

56 perce

Jó döntésről számolt be Békéscsaba polgármestere

Címkék#Szarvas Péter#menetrend#műanyag#Békéscsaba#papír

Jó döntés született – így értékelt Szarvas Péter polgármester egy, a szemétszállítással kapcsolatos fejleményt.

Licska Balázs

Idén immár nem havonta, hanem kéthetente ürítik a sárga kukákat, a szelektív hulladékgyűjtő edényeket Békéscsabán – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán, és ezt a szemétszállítással kapcsolatos fejleményt jó döntésnek értékelte. Ugyanis, mint írta, így nem csak gyakrabban szabadulhatnak meg a háztartások a feleslegessé vált fémtől, műanyagtól és papírtól, a szelektív hulladékgyűjtés ugyancsak eredményesebbé válhat.

Immár kéthetente ürítik a sárga kukákat Békéscsabán. Fotó: Szarvas Péter Facebook-oldala

Itt a menetrend, így ürítik 2025-ben a sárga kukákat Békéscsabán 

A szemétszállító cég honlapján közölték, hogy

  • szeptember 11-én és 25-én,
  • október 9-én és 23-án,
  • november 6-án és 20-án,
  • december 4-én és 18-án,

tehát továbbra is minden második csütörtökön ürítik a sárga kukákat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu