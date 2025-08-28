Jó döntésről számolt be Békéscsaba polgármestere

Idén immár nem havonta, hanem kéthetente ürítik a sárga kukákat, a szelektív hulladékgyűjtő edényeket Békéscsabán – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán, és ezt a szemétszállítással kapcsolatos fejleményt jó döntésnek értékelte. Ugyanis, mint írta, így nem csak gyakrabban szabadulhatnak meg a háztartások a feleslegessé vált fémtől, műanyagtól és papírtól, a szelektív hulladékgyűjtés ugyancsak eredményesebbé válhat.

Immár kéthetente ürítik a sárga kukákat Békéscsabán. Fotó: Szarvas Péter Facebook-oldala

Itt a menetrend, így ürítik 2025-ben a sárga kukákat Békéscsabán

A szemétszállító cég honlapján közölték, hogy

szeptember 11-én és 25-én,

október 9-én és 23-án,

november 6-án és 20-án,

december 4-én és 18-án,

tehát továbbra is minden második csütörtökön ürítik a sárga kukákat.