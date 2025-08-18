Augusztus 20. 1 órája

Szerdán lesz piac Békéscsabán? Itt a válasz!

Augusztus 20-a ezúttal szerdára esik, szerdánként pedig – a szombat mellett – rendre nagy piacot tartanak Békéscsabán. Mi lesz most? Lesz szerdán piac vagy nem?

Kiderült, hogy lesz-e szerdán, augusztus 20-án piac Békéscsabán. Fotó: MW

Ahogy – bizonyos kivételektől eltekintve – a boltok sem nyitnak ki szerdán, augusztus 20-ára, az ünnepnapra tekintettel, úgy piac sem lesz Békéscsabán.

