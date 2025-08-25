Újabb lépést tettek, hogy ne legyen mindenhol kutyaürülék

Egy speciális kukát, egy, kutyaürülék gyűjtésére szolgáló edényt helyeztek ki Békéscsabán, a Vécsey utcában, az Andrássy Gyula gimnázium hátsó bejáratánál lévő szakaszon a közelmúltban – ismertette Fülöp Csaba békéscsabai önkormányzati képviselő. A Facebook-oldalán azt írta, hogy a 25 literes, speciális kukához zacskóadagoló is tartozik.

– A szakasz forgalmas, a kutyabarátok szívesen sétálnak erre, ezért is tartottam fontosnak, hogy egy, kutyaürülék gyűjtésére szolgáló edényt helyezzenek ki itt – fogalmazott Fülöp Csaba önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán. Jelezte azt is, hogy – az igényeknek megfelelően, illetve azért, hogy tisztaság legyen a közterületeken – a jövőben további speciális kukákat tesznek majd ki a belvárosban.