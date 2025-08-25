augusztus 25., hétfő

Mai évfordulók
Újabb lépést tettek, hogy ne legyen mindenhol kutyaürülék

Címkék#Vécsey utcában#kutyaürülék edény#igény#Fülöp Csaba

Újabb lépést tettek annak érdekében Békéscsabán, hogy ne legyen kutyaürülék a közterületeken.

Licska Balázs
Újabb lépést tettek, hogy ne legyen mindenhol kutyaürülék

Speciális kukát tettek ki, amelybe kutyaürüléket lehet gyűjteni. Forrás: Fülöp Csaba Facebook-oldala

Egy speciális kukát, egy, kutyaürülék gyűjtésére szolgáló edényt helyeztek ki Békéscsabán, a Vécsey utcában, az Andrássy Gyula gimnázium hátsó bejáratánál lévő szakaszon a közelmúltban – ismertette Fülöp Csaba békéscsabai önkormányzati képviselő. A Facebook-oldalán azt írta, hogy a 25 literes, speciális kukához zacskóadagoló is tartozik.

– A szakasz forgalmas, a kutyabarátok szívesen sétálnak erre, ezért is tartottam fontosnak, hogy egy, kutyaürülék gyűjtésére szolgáló edényt helyezzenek ki itt – fogalmazott Fülöp Csaba önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán. Jelezte azt is, hogy – az igényeknek megfelelően, illetve azért, hogy tisztaság legyen a közterületeken – a jövőben további speciális kukákat tesznek majd ki a belvárosban. 

 

 

