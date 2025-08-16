augusztus 16., szombat

Street Kitchen-díjas

1 órája

Az erdélyi pékség új ízvilágot hozott Békéscsabára, a Street Kitchen duplán elismerte - videóval

Címkék#Jamina#Kelemen János#kürtős kalács#kenyér#Békéscsaba#pékség

Ha kedd és péntek délután, akkor Jamina, és Izolda. Új színt hozott az anyaországba az erdélyi Borsos Izolda házi péksége révén. Sorjáznak az idén ismét Street Kitchen-díjas békéscsabai üzem és bolt előtt a vásárlók, az óvónőből lett pék pedig szívesen szolgál ki mindenkit.

Nyemcsok László

Ha belépsz Borsos Izolda Békéscsaba Jamina városrészében lévő házi pékségébe, azonnal magával ragadnak a kenyér- és péksüteményillatok, majd sorjáznak a kérdéseid. Miért éppen itt, miért éppen ezek a termékek, miért csak kedden és pénteken, hogyan lett pár év alatt ebből is kis pékségből Street Kitchen Guide-díjas vendéglátóhely két, egymást követő évben.

Békéscsaba különlegessége az erdélyi pékség
Békéscsaba egyik különlegessége az erdélyi pékség, képünkön A mi kalácsunk stábja, Kelemen János, Borsos Izolda és Csicsák Mária. Fotó: Beol.hu

Egy óvónőből lett pék vezeti a kis üzemet

Ja, és a nevét még nem is mondtam, A mi kalácsunk. Így hívják a Békéscsaba Jamina városrészében, a Povázsay Máté utcában lévő pékséget. Egy óvónőből lett pék vezeti a kis üzemet, hagyományos és trendi termékeket süt kollégáival, Csicsák Máriával és Kelemen Jánossal. A Street Kitchen ugyanúgy nem megy a véletlenre, miként a vásárlók sem, ha őket választják.

Boldogan él Békéscsaba városában férjével és gyermekeivel

– A leghosszabb nevű termékünknél is hosszabb az erdélyi, székelyföldi falu neve, ahonnan Békéscsabára kerültem, Csíkszentdomokosnak hívják – mondta. – Boldogan élek Békéscsabán férjemmel, Ambrussal és két gyermekünkkel, a 13 éves Annával és a 8 éves Benedekkel.

A mi kalácsunk nevet az erdélyi kürtős kalács hozta magával

Izolda a búzalisztre még korábban allergiás lett, ezért kísérletezgetett más lisztekkel is. Kialakult egy olyan alapanyag-termékkör, melyhez egy bővülő vásárlói réteg is kapcsolódik. A mi kalácsunk nevet az erdélyi kürtős kalács hozta magával, de maga a kalács szó is a selymességet, a puhaságot, a könnyedséget hordozza magában. A többféle kenyér mellett a diós darázsfészek nem hagyható ki, miként az erdei áfonyás, a fahéjas csavart csiga sem, hasonlóan a tepertős pogácsához, a sajtos és sós perechez.

Ha marad péksütemény, bárki megveheti

Izolda elmondta, a kedd és péntek délutáni nyitva tartás lényege, hogy az igazi kovásznak érnie kell, így két nappal előre veszik fel a rendeléseket. A péksüteményeket is azok viszik el, akik a kenyéréért jönnek. Ha marad péksütemény, bárki megveheti, de erre nemigen van példa. Természetesen szeretnének bővülni, most alakítják ki a kávézójukat, de lépésről lépésre haladnak.  

Pityókás, tönköly, aszalt paradicsomos, pirított hagymás kenyeret is süt

A pékség vezetője kiemelte, a Covid kovászőrülete őt is arra sarkallta, hogy kikísérletezze a saját kenyérreceptjeit. Otthonából, Erdélyből hozott kovászból ma már többek között pityókás, tönköly, aszalt paradicsomos, pirított hagymás kenyerek készülnek, az inzulinrezisztenseket pedig teljes kiőrlésű kenyérrel várja. Péksütemények is kaphatók, a kínálat szezonálisan, de néha hetente is változik, illetve az ünnepekre külön készül. Húsvétra sima kovászos kaláccsal örvendezteti meg a vásárlóit, karácsonykor töltöttel, ősszel szilvás buktával, farsang idején házi lekváros fánkkal.

 

 

