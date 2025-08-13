augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Kerékpártámaszokat tettek ki a belvárosi lépcsőházakhoz

Címkék#környék#kerékpártámasz#lépcsőház#Fülöp Csaba#terv

Elkészültek a kerékpártámaszok a helyiek kérésére – ismertette az önkormányzati képviselő.

Licska Balázs

Fülöp Csaba békéscsabai önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán közölte, hogy a környékben élők kérésére két-két kerékpártámaszt telepítettek a Gábor köz 12. és 14. számú lépcsőházak előtti területekre. Kiemelte, hogy ezzel élhetőbbé és komfortosabbá vált a közvetlen lakókörnyezet. A tervek szerint a közeljövőben a kerékpártámaszok környezetét térkövekkel rakják ki, segítve azok használatát.

Elkészültek a kerékpártámaszok a helyiek kérésére
Két-két kerékpártámaszt helyeztek ki a Gábor közben, lépcsőházak elé. Fotó: Fülöp Csaba Facebook-oldala

 

 

 

