Fejlesztés
3 órája
Kerékpártámaszokat tettek ki a belvárosi lépcsőházakhoz
Elkészültek a kerékpártámaszok a helyiek kérésére – ismertette az önkormányzati képviselő.
Fülöp Csaba békéscsabai önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán közölte, hogy a környékben élők kérésére két-két kerékpártámaszt telepítettek a Gábor köz 12. és 14. számú lépcsőházak előtti területekre. Kiemelte, hogy ezzel élhetőbbé és komfortosabbá vált a közvetlen lakókörnyezet. A tervek szerint a közeljövőben a kerékpártámaszok környezetét térkövekkel rakják ki, segítve azok használatát.
Útfelújítás
Tegnap, 12:21
Aszfaltozás miatt várható forgalomkorlátozás egy fontos szakaszon
