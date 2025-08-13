Kerékpártámaszokat tettek ki a belvárosi lépcsőházakhoz

Fülöp Csaba békéscsabai önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán közölte, hogy a környékben élők kérésére két-két kerékpártámaszt telepítettek a Gábor köz 12. és 14. számú lépcsőházak előtti területekre. Kiemelte, hogy ezzel élhetőbbé és komfortosabbá vált a közvetlen lakókörnyezet. A tervek szerint a közeljövőben a kerékpártámaszok környezetét térkövekkel rakják ki, segítve azok használatát.

Két-két kerékpártámaszt helyeztek ki a Gábor közben, lépcsőházak elé. Fotó: Fülöp Csaba Facebook-oldala