Ezért maradt áram nélkül több száz család Békéscsabán
Több mint egy napon keresztül nem volt áram Békéscsaba egyik városrészében, a probléma több száz családot érintett. Az áramszolgáltatónál elmondták, hogy mi történt.
– Órák óta nincs áram a Keleti-kertekben – jelezte egy békéscsabai olvasó kedd délelőtt. Az áramszolgáltatónál szerda reggel ismertették, mi is történt.
Több száz család maradt áram nélkül
– Hétfő délután üzemzavar lépett fel a középfeszültségű hálózaton. A Keleti-kertekben, a Csabagyöngye soron egy faág zuhant a hálózatra, ami miatt kitört egy oszlop és elszakadt a vezeték – közölték az MVM-nél.
Hozzátették, hogy a hiba elhárítása kedd 23 óráig tartott, a mintegy 400 család számára helyreállították a villamosenergia-szolgáltatást.
