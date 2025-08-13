Ezért maradt áram nélkül több száz család Békéscsabán

– Órák óta nincs áram a Keleti-kertekben – jelezte egy békéscsabai olvasó kedd délelőtt. Az áramszolgáltatónál szerda reggel ismertették, mi is történt.

Több száz család maradt áram nélkül

– Hétfő délután üzemzavar lépett fel a középfeszültségű hálózaton. A Keleti-kertekben, a Csabagyöngye soron egy faág zuhant a hálózatra, ami miatt kitört egy oszlop és elszakadt a vezeték – közölték az MVM-nél.

Hozzátették, hogy a hiba elhárítása kedd 23 óráig tartott, a mintegy 400 család számára helyreállították a villamosenergia-szolgáltatást.