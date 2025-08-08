Békéscsaba hazavár!
59 perce
Újabb fiatalok tértek vissza a városba
Újabb fiatalokkal kötöttek szerződést a minap városházán a Békéscsaba hazavár! program keretében. Ezt ismertette Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a közösségi oldalán.
A városvezető a közösségi oldalán azt írta, hogy most három fiatal diplomás csatlakozott a Békéscsaba hazavár! programhoz, miután aláírták a vonatkozó szerződést a városházán. Kiemelte, hogy Békéscsaba számít a fiatal szakemberekre.
Ennyi fiatal kapott támogatást a Békéscsaba hazavár! program keretében
A program 2015-ös indulása óta 159 békéscsabai fiatalt segítettek
- vagy ösztöndíjjal a diploma megszerzésében,
- vagy életkezdési támogatással abban, hogy a városban telepedhessenek le
– ezt is közölte Szarvas Péter polgármester.
