Újabb fiatalok tértek vissza a városba

A városvezető a közösségi oldalán azt írta, hogy most három fiatal diplomás csatlakozott a Békéscsaba hazavár! programhoz, miután aláírták a vonatkozó szerződést a városházán. Kiemelte, hogy Békéscsaba számít a fiatal szakemberekre.

Újabb három fiatalt segítenek a Békéscsaba hazavár! Program keretében

Forrás: Szarvas Péter Facebook-oldala

Ennyi fiatal kapott támogatást a Békéscsaba hazavár! program keretében

A program 2015-ös indulása óta 159 békéscsabai fiatalt segítettek

vagy ösztöndíjjal a diploma megszerzésében,

vagy életkezdési támogatással abban, hogy a városban telepedhessenek le

– ezt is közölte Szarvas Péter polgármester.