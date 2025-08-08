augusztus 8., péntek

László névnap

Békéscsaba hazavár!

59 perce

Újabb fiatalok tértek vissza a városba

Újabb fiatalokkal kötöttek szerződést a minap városházán a Békéscsaba hazavár! program keretében. Ezt ismertette Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a közösségi oldalán.

Licska Balázs

A városvezető a közösségi oldalán azt írta, hogy most három fiatal diplomás csatlakozott a Békéscsaba hazavár! programhoz, miután aláírták a vonatkozó szerződést a városházán. Kiemelte, hogy Békéscsaba számít a fiatal szakemberekre. 

Békéscsaba hazavár! Újabb fiatalok kaptak segítséget.
Újabb három fiatalt segítenek a Békéscsaba hazavár! Program keretében
Forrás:  Szarvas Péter Facebook-oldala

Ennyi fiatal kapott támogatást a Békéscsaba hazavár! program keretében

A program 2015-ös indulása óta 159 békéscsabai fiatalt segítettek 

  • vagy ösztöndíjjal a diploma megszerzésében,
  • vagy életkezdési támogatással abban, hogy a városban telepedhessenek le

– ezt is közölte Szarvas Péter polgármester.

 

 

