augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Evangélikus templomok

1 órája

Kitárták kapuikat Békéscsaba jelképei

Címkék#Visit Békéscsaba#temploma#jelkép

Ismét kitárták kapuikat a város jelképei. A nyári szezonban idén is nyitva tart a békéscsabai evangélikus nagytemplom és az evangélikus kistemplom.

Licska Balázs

A Visit Békéscsaba Facebook-oldalán közölték: augusztus végéig látogathatók a mostani nyári szezonban is Békéscsaba jelképei. Mindkét evangélikus templom keddtől szombatig 14 és 18 óra között számít az érdeklődőkre, akiket diákok kalauzolnak. 

A békéscsabai evangélikus nagytemplom és az evangélikus kistemplom is kitárta kapuit Forrás: Visit Békéscsaba Facebook-oldala
  • Az evangélikus kistemplom 1745-ben épült, 620 ülőhelyes. Az épület zömök tornya, amely az ország első evangélikus kőtornya volt, 40 méter magas és ötszintes, tűzfigyelő lakás is található benne – írták a Visit Békéscsaba honlapján.
  • Az evangélikus nagytemplom – amely azért épült, mert a 18. század végére kinőtte a kistemplomot a gyülekezet – Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma, Magyarország legnagyobb evangélikus orgonáinak egyike rejtőzik benne.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu