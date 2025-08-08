Evangélikus templomok
Kitárták kapuikat Békéscsaba jelképei
Ismét kitárták kapuikat a város jelképei. A nyári szezonban idén is nyitva tart a békéscsabai evangélikus nagytemplom és az evangélikus kistemplom.
A Visit Békéscsaba Facebook-oldalán közölték: augusztus végéig látogathatók a mostani nyári szezonban is Békéscsaba jelképei. Mindkét evangélikus templom keddtől szombatig 14 és 18 óra között számít az érdeklődőkre, akiket diákok kalauzolnak.
- Az evangélikus kistemplom 1745-ben épült, 620 ülőhelyes. Az épület zömök tornya, amely az ország első evangélikus kőtornya volt, 40 méter magas és ötszintes, tűzfigyelő lakás is található benne – írták a Visit Békéscsaba honlapján.
- Az evangélikus nagytemplom – amely azért épült, mert a 18. század végére kinőtte a kistemplomot a gyülekezet – Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma, Magyarország legnagyobb evangélikus orgonáinak egyike rejtőzik benne.
