1 órája
Dobra vernek egy építési telket Csabán, az ára önmagáért beszél
Közkedvelt területen adna el egy üres telket a békéscsabai önkormányzat – derült ki a város honlapjáról.
Közkedvelt területen kínál egy üres építési telket a békéscsabai önkormányzat. Illusztráció: Shutterstock
A több mint 800 négyzetméteres ingatlan Jaminában, az Erzsébet lakóparkban, a Táncsics utca felőli oldalon található – ismertették Békéscsaba honlapján. Az építési telket nyilvános árverésen értékesítené a város, amely szeptember 18-án, csütörtökön 10 óra 30 perckor lesz a városházán.
Az építési telek kikiáltási árát 11 millió 615 ezer forintban állapították meg, tehát innen indult a licit. A nyertes ajánlattevő számára beépített kötelezettséget írnak elő, amelyet 4 éven belül kell teljesíteni.