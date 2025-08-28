augusztus 28., csütörtök

Dobra vernek egy építési telket Csabán, az ára önmagáért beszél

Közkedvelt területen adna el egy üres telket a békéscsabai önkormányzat – derült ki a város honlapjáról.

Licska Balázs
Közkedvelt területen kínál egy üres építési telket a békéscsabai önkormányzat. Illusztráció: Shutterstock

A több mint 800 négyzetméteres ingatlan Jaminában, az Erzsébet lakóparkban, a Táncsics utca felőli oldalon található – ismertették Békéscsaba honlapján. Az építési telket nyilvános árverésen értékesítené a város, amely szeptember 18-án, csütörtökön 10 óra 30 perckor lesz a városházán.

Az építési telek kikiáltási árát 11 millió 615 ezer forintban állapították meg, tehát innen indult a licit. A nyertes ajánlattevő számára beépített kötelezettséget írnak elő, amelyet 4 éven belül kell teljesíteni. 

 

 

