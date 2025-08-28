Lakás havi 10 ezer forintért? Most erre is van lehetőség

Pályázatot hirdetett a békéscsabai önkormányzat: bérlakásokat kínálnak, mindössze havi pár 10 ezer forintért. Egyrészt lehet ifjúsági garzonokat, másrészt szociális alapon szociális bérlakásokat igényelni – ismertették Békéscsaba honlapján.

Bérlakásokat hirdetett a békéscsabai önkormányzat. Forrás: shutterstock

Ifjúsági garzonokat és szociális bérlakásokat hirdetett a békéscsabai önkormányzat

Az ifjúsági garzonok a Dózsa György úton és a Fövenyes utcában találhatók, előbbiek 30-31, utóbbiak pedig 40-45 négyzetméteresek, és a havi bérleti díj 10 900 forint. A két pályázható szociális bérlakásból az egyik a Tulipán utcában, a másik a Franklin utcában van, előbbiért havi 27 ezer, utóbbiért havi 23 ezer forint bérleti díjat kell fizetni.

Most lehet beadni a pályázatot, érdemes figyelni a határidőre

A pályázatokhoz szükséges adatlap elérhető a polgármesteri hivatalban, a szociálpolitikai osztályon. A pályázatokat is itt kell benyújtani:

postán az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. címre,

vagy e-mailben a [email protected] címen keresztül;

a határidőt pedig szeptember 5., péntek 12.00 órában állapították meg.