Fontos ügyekben egyeztetett a minisztériumban az alpolgármester
Városfejlesztési ügyekben egyeztetett a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban szerdán Bálint József, Békéscsaba alpolgármestere.
Bálint József alpolgármester Latorcai Csaba miniszterhelyettessel tárgyalt. Fotó: Bálint József Facebook-oldala
A folyamatban lévő projektek mellett a jövőbeni elképzeléseket, terveket is átbeszélték – ismertette Bálint József, Békéscsaba alpolgármestere, hogy miről tárgyalt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban Latorcai Csaba miniszterhelyettessel, parlamenti államtitkárral.
A Facebook-oldalán hangsúlyozta: a miniszterhelyettes személyében fontos szövetségesre lelt Békéscsaba annak érdekében, hogy elérhessék a kitűzött célokat. Közölte, hogy egy októberi, békéscsabai szakmai nap előkészítését is megkezdték.
