Fontos ügyekben egyeztetett a minisztériumban az alpolgármester

A folyamatban lévő projektek mellett a jövőbeni elképzeléseket, terveket is átbeszélték – ismertette Bálint József, Békéscsaba alpolgármestere, hogy miről tárgyalt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban Latorcai Csaba miniszterhelyettessel, parlamenti államtitkárral.

A Facebook-oldalán hangsúlyozta: a miniszterhelyettes személyében fontos szövetségesre lelt Békéscsaba annak érdekében, hogy elérhessék a kitűzött célokat. Közölte, hogy egy októberi, békéscsabai szakmai nap előkészítését is megkezdték.