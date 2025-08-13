augusztus 13., szerda

Békéscsaba

3 órája

Fontos ügyekben egyeztetett a minisztériumban az alpolgármester

Címkék#miniszterhelyettes#Latorcai Csaba#alpolgármester#terv#államtitkár

Városfejlesztési ügyekben egyeztetett a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban szerdán Bálint József, Békéscsaba alpolgármestere.

Licska Balázs
Fontos ügyekben egyeztetett a minisztériumban az alpolgármester

Bálint József alpolgármester Latorcai Csaba miniszterhelyettessel tárgyalt. Fotó: Bálint József Facebook-oldala

A folyamatban lévő projektek mellett a jövőbeni elképzeléseket, terveket is átbeszélték – ismertette Bálint József, Békéscsaba alpolgármestere, hogy miről tárgyalt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban Latorcai Csaba miniszterhelyettessel, parlamenti államtitkárral.

A Facebook-oldalán hangsúlyozta: a miniszterhelyettes személyében fontos szövetségesre lelt Békéscsaba annak érdekében, hogy elérhessék a kitűzött célokat. Közölte, hogy egy októberi, békéscsabai szakmai nap előkészítését is megkezdték.

 

 

 

