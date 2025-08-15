augusztus 15., péntek

1 órája

Óriási érdeklődés mellett indul útnak, elkapkodják a jegyeket a Tekergőre

Címkék#Balaton#vonal#Csabai Tekergő#vakáció#Békéscsaba#turizmus

Előreláthatólag telt ház közeli kihasználtsággal közlekedik majd a nyár egyik legnépszerűbb járata a hétvégén Békéscsabáról. Közeledik a nyári szünet vége, és az előrejelzések szerint tömegek kelnek majd útra a hétvégén a népszerű turisztikai központok, így a magyar tenger felé a megyéből is, a Békéscsaba-Balaton közötti vonalon csúcs várható.

Papp Gábor

Bár hivatalos megerősítést még nem kaptunk, úgy tudjuk, hogy közel telt házzal közlekedik majd szombaton a Csabai Tekergő, a Békéscsaba-Balaton vonat, amely a vármegye és a magyar tenger északi partja között teremt közvetlen, átszállás nélküli kapcsolatot. Informálisan úgy értesültünk, hogy már hét közepén is alig akadt helyjegy a járatra.

A Békéscsaba-Balaton vonat
A Békéscsaba-Balaton vonat, a Csabai Tekergő nagy érdeklődés mellett közlekedik majd. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Békéscsaba-Balaton: indulás akár 5.25-kor

Ahogy megírtuk, június 21-én, szombaton reggel 5.25-kor elindult az első közvetlen vonat Békéscsabáról a Balatonra. A Csabai Tekergő átszállás nélkül közlekedik a magyar tenger északi partjára hétvégenként, illetve augusztus 20-án. A járat tehát 5.25-kor indul, és menetrend szerint már 10 óra előtt eléri az első balatoni településeket.

A hétvégére már napok óta nem nagyon volt szabad hely

Bár több helyen is vita folyik a turizmus iránti érdeklődésről, a különböző szálláskereső oldalakon, illetve a konkrét szállások oldalán is azt érzékelni, hogy alig-alig van szabad szállás erre a hétvégére egészen augusztus 20-ig akár a Balatonon, akár más népszerű turisztikai célpontokban. A Csabai Tekergő egyébként augusztus 31-ig közlekedik, a vakáció utolsó napján kelhetnek még útra az érdeklődők a közvetlen vonattal.

Az időjárásra nem lehet panasz

A hétvégén az időjárásra sem lehet panasz. Szombatra 36 fokot, illetve annál melegebbet is mondanak. A Balaton hőmérséklete pedig 25 és közel 27 fok között változik jelenleg.

Így halad a vonat

A menetrend szerint a teljesség igénye nélkül:

  • Balatonakarattyát 9.21-kor,
  • Balatonkenesét 9.29-kor,
  • Balatonfűzfőt 9.37-kor,
  • Balatonalmádit 9.44-kor,
  • Alsóőrsöt 9.51-kor,
  • Csopakot 9.56-kor,
  • Balatonfüredet 10.03-kor,
  • Zánkát 10.40-kor,
  • Révfülöpöt 10.49-kor, 
  • Badacsonyt 11.12-kor,
  • a végállomás, Tapolcát pedig 11.29-kor
    éri el a Csabai Tekergő, ami egyébként 16.29-kor indul vissza Békéscsabára, ahová 22.27-kor érkezik meg. 

 

Így indult az idei első Csabai Tekergő

 

 

