Fellépés

1 órája

A csabai koncert után rövid, de annál velősebb üzenet jött a Magnától

A békéscsabai koncert után rövid, ám annál velősebb üzenetet küldött a Magna Cum Laude.

Beol.hu
A csabai koncert után rövid, de annál velősebb üzenet jött a Magnától

Rövid, ám annál velősebb üzenet jött. Forrás: Magna Cum Laude Facebook-oldala

Köszönjük Békéscsaba a tegnap estét – írták csütörtökön a Magna Cum Laude Facebook-oldalán, utalva az augusztus 20-ai, szerdai békéscsabai koncertre.

A rajongók a következő napokban is találkozhatnak az együttes tagjaival, igaz, Békéscsabáról több mint 200 kilométert kell utazni, hiszen a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szerencsen lépnek fel péntek este.

A Magna Cum Laude fellépésével ért véget augusztus 20-a Békéscsaba főterén

Békéscsaba augusztus 20-ai programsorozatának csúcsa volt a Magna Cum Laude-koncert. Előtte mondott beszédet Szarvas Péter polgármester, amelyet egy látványos tűzijáték követett. A Beol.hu megnézte a tűzijátékot és belehallgatott a koncertbe is.

 

 

