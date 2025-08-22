A csabai koncert után rövid, de annál velősebb üzenet jött a Magnától

Köszönjük Békéscsaba a tegnap estét – írták csütörtökön a Magna Cum Laude Facebook-oldalán, utalva az augusztus 20-ai, szerdai békéscsabai koncertre.

A rajongók a következő napokban is találkozhatnak az együttes tagjaival, igaz, Békéscsabáról több mint 200 kilométert kell utazni, hiszen a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szerencsen lépnek fel péntek este.

A Magna Cum Laude fellépésével ért véget augusztus 20-a Békéscsaba főterén

Békéscsaba augusztus 20-ai programsorozatának csúcsa volt a Magna Cum Laude-koncert. Előtte mondott beszédet Szarvas Péter polgármester, amelyet egy látványos tűzijáték követett. A Beol.hu megnézte a tűzijátékot és belehallgatott a koncertbe is.