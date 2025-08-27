augusztus 27., szerda

Megújult a közkedvelt filagória a belvárosban

Felújították a közkedvelt közösségi teret, filagóriát Békéscsaba belvárosában.

Licska Balázs
Megújult a közkedvelt filagória a belvárosban

Megújult a közkedvelt közösségi tér, a filagória az Árpád fejedelem téren. Fotó: Dr. Szigeti Béla Facebook-oldala

Bejárták a körzetét, Békéscsaba belvárosának több helyszínét, és számba vették az aktuális feladatokat, a fejlesztési lehetőségeket is Szarvas Péter polgármesterrel a napokban – osztotta meg dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán.

Hozzátette, hogy a Belvárosi iskola környékén lévő, Árpád fejedelem téri közkedvelt filagória is megújult, vadonatúj festést kapott, köszönhetően a városgazdálkodási kft. szakembereinek. Úgy véli, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezett, esztétikus legyen. 

 

 

