Megújult a közkedvelt filagória a belvárosban

Bejárták a körzetét, Békéscsaba belvárosának több helyszínét, és számba vették az aktuális feladatokat, a fejlesztési lehetőségeket is Szarvas Péter polgármesterrel a napokban – osztotta meg dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán.

Hozzátette, hogy a Belvárosi iskola környékén lévő, Árpád fejedelem téri közkedvelt filagória is megújult, vadonatúj festést kapott, köszönhetően a városgazdálkodási kft. szakembereinek. Úgy véli, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezett, esztétikus legyen.