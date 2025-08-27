1 órája
Megújult a közkedvelt filagória a belvárosban
Felújították a közkedvelt közösségi teret, filagóriát Békéscsaba belvárosában.
Megújult a közkedvelt közösségi tér, a filagória az Árpád fejedelem téren. Fotó: Dr. Szigeti Béla Facebook-oldala
Bejárták a körzetét, Békéscsaba belvárosának több helyszínét, és számba vették az aktuális feladatokat, a fejlesztési lehetőségeket is Szarvas Péter polgármesterrel a napokban – osztotta meg dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán.
Hozzátette, hogy a Belvárosi iskola környékén lévő, Árpád fejedelem téri közkedvelt filagória is megújult, vadonatúj festést kapott, köszönhetően a városgazdálkodási kft. szakembereinek. Úgy véli, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezett, esztétikus legyen.
