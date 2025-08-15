augusztus 15., péntek

Mária névnap

19°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békés vármegye

31 perce

Ne unatkozzon otthon, kattintson a legjobb programokért, íme a felhozatal

Címkék#koncert#Lóci Játszik#mezőkovácsházi nap#megyei könyvtár#program#Békéscsaba#Gyula

A következő napok is kínálnak bőven szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget azok számára, akik nem szeretnének otthon ülni. Sorra vettük, hogy milyen Békés vármegyei programok lesznek, például Békéscsaba, Gyula vagy Orosháza esetében, de a kistelepüléseken is lesznek érdekességek.

Beol.hu

Íme a Békés vármegyei programok sora, azaz, hogy mit kínál a kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára az augusztus 15. és 21. közötti időszakban, péntektől csütörtökig többek között Békéscsaba, Gyula vagy Orosháza. Békéscsabán lesz többek között Szent István-napi előzetes a Lencsésin és Jaminális Jaminában, Gyulán pedig több koncertet szerveznek. Vésztőn jön a Mágori Fesztivál, Mezőkovácsházán a Mezőkovácsházi Napok.    

Békés vármegyei programok
A Békés vármegyei programok közül ígéretesnek ígérkezik a Lóci Játszik-koncert Békéscsabán. Fotó: Csabagyöngye Kulturális Központ

Íme a Békés vármegyei programok sora, most kiderül, mit kínálnak a települések 

  • BATTONYA

Augusztus 16., szombat

10.15: Veteránjárművek találkozója a főtéren, megnyitó, majd felvonulás a településen.

  • BÉKÉS

Augusztus 15., péntek

13.00-17.00: Kézműves vásár a Békési Pálinka Centrumban.

  • BÉKÉSCSABA

Augusztus 15., péntek

16.00: A csabai podsztyenától a tiszta szobáig – kiállításmegnyitó a szlovák tájházban.

17.00: Szlovák aratóbál a Szlovák Kultúra Házának udvarán.

19.30: Lóci Játszik-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.

19.30-22.00: Csillagos este, előadás és távcsöves megfigyelés a Békés Megyei Könyvtárban.

Augusztus 16., szombat

13.00: Jaminális a Bessenyei utcai sporttelepen.

15.00-18.00: Családi kikapcsolódó – állati feladatok a Munkácsy Emlékházban.

17.00-22.30: Szent István-napi előzetes a Lencsési Közösségi Háznál.

17.00-19.00: Csabai séta a hidak mentén, indulás a Szent István téri Tourinform-iroda elől.

18.00: Hastáncparti a Csabai Rendzvénypajtában.

19.00: Feketén-fehéren – Rázga Áron és Vozár M. Krisztián koncertje a Réthy Pál-hídon

19.00: Orgonahangverseny az evangélikus kistemplomban.

Augusztus 17., vasárnap

9.00-13.00: Kisautó- és retrójátékbörze a vasutas művelődési házban.

Augusztus 18., hétfő

19.00: Harsonás záróhangverseny az evangélikus nagytemplomban.

Augusztus 19., kedd

14.30-16.30: Zugi társasjátékklub a Békés Megyei Könyvtárban.

16.30: 40 éves az új könyvtárépület – előadások a Békés Megyei Könyvtárban.

19.00: A Bujdosó Quartet koncertje a Meseházban.

Augusztus 21., csütörtök

17.00: A Békéscsabai Fotófesztivál keretében megnyílik Hámori Gábor [L]Égből kapott című kiállítása a Békés Megyei Könyvtárban.

  • CSANÁDAPÁCA

Augusztus 16., szombat

15.00. Falunapi sportnap a sportpályán főzőversennyel, focival, motoros kiállítással, felvonulással.

  • GÁDOROS

Augusztus 15., péntek

20.30: Moziklub a Dr. Hidasi László Parkban. A Pesti balhé című magyar vígjátékot vetítik.

  • GYULA

Augusztus 15., péntek

20.00: Kékmandarin koncert a Hídfőben.

20.00: XII. Irodalmi Humorfesztivál a Várszínpadon.

21.00: Kertmozi és éjszakai wellness a Gyulai Várfürdőben. A Futni mentem vetítése.

Augusztus 16., szombat

20.00: Empty Story-koncert a Hídfőben.

20.00: Filmzenekoncert a Tószínpadon.

Augusztus 17., vasárnap

20.00: Az életre mosolygok – Nagy László-est születésének 100. évfordulójára a Várszínpadon.

Augusztus 18., hétfő

19.00: Double T Band-koncert a Világóránál.

20.00: Pluto Vibe-koncert a Rondella Teraszon.

Augusztus 19., kedd

20.30: Álla bál – Tánc és buli a kastélyparkban élőzenével. A kávézó működik, a lámpafüzér működik, a kémia működik. Zenél: a Face2Face Zenekar.

  • KARDOSKÚT

Augusztus 16., szombat

14.00: Motoros grillparti ügyességi versenyekkel, tombolával, koncertekkel.

  • MEZŐBERÉNY

Augusztus 15., péntek

17.00: Varga Julianna festő kiállításmegnyitója az Orlai házban.

Augusztus 16., szombat

8.00: Berényi Sportnapok több helyszínen.

17.00: Kutyaszépségverseny a muzeális gyűjteményben.

Augusztus 17., vasárnap

10.00: Hálaadó Istentisztelet és emléktábla avatása az I. kerületi evangélikus templomban.

Augusztus 18., vasárnap

18.00: Megemlékezés Kugler Józsefről a városházán.

Augusztus 19., hétfő

17.00: Kiszely Jánosné emlékkiállítás az Orlai házban.

19.00: Soulwave zenekar a piactéren.

20.15: Brazil szamba show.

21.00: Szabadtéri diszkó Dj Lenarddal.

24.00: Szabadtéri diszkó Black Nastyval.

  • MEZŐHEGYES

Augusztus 17., vasárnap

9.00: Egészségnap az alapszolgáltató központban. Jelen lesz a Mozdulnék sportlabor, a Mezőkovácsházi EFI, és sok mérést is végeznek az egészségmegőrzés érdekében.

  • MEZŐKOVÁCSHÁZA

Augusztus 15., péntek

8.30: Szűrőbusz érkezik a művelődési központ mögötti térre.

10.00: Mezőkovácsházi Napok, benne 10.00: egészségnap, 15.00: ünnepi testületi ülés, 18.00: Klebersberg 150 kerékpártúra.

Augusztus 16., szombat

8.00: Mezőkovácsházi Napok, benne 8.00: véradás, 17.00: főzőverseny, kézműves foglalkozások, 17.15: kamionhúzók versenye, 18.15: Duma Színház, 22.00: Pál Dénes-koncert.

  • NAGYSZÉNÁS

Augusztus 17., vasárnap

11.00: Templomi búcsú és a Szent Korona másolatának érkezése.

  • OROSHÁZA

Augusztus 16., szombat

10.00: Gyopárosfürdői civilek napja homokkrokodil építésével, strandkosárlabdázókkal, karaoke partival, hajó- és autómodellezőkkel a parkfürdőben.

17.30: Ciao bella! Olasz dallamok, ízek, élő zene gitárral

20.30: Szabadtéri moziban Napsütötte Toszkána című filmet vetítik a Bárkaland teraszán.

  • VÉSZTŐ

Augusztus 16., szombat

8.00: Mágori Fesztivál Vésztő-Mágoron, benne többek között 8.00: sárréti birkapörköltfőző-verseny, 12.30: erős emberek versenye, 14.30: Sós Fecó.

Augusztus 17., vasárnap

20.00: Aladdin című családi musical a Nemzeti Lovasszínház előadásában Vésztő-Mágoron, majd tűzijáték.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu