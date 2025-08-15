2 órája
Ne unatkozzon otthon, kattintson a legjobb programokért, íme a felhozatal
A következő napok is kínálnak bőven szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget azok számára, akik nem szeretnének otthon ülni. Sorra vettük, hogy milyen Békés vármegyei programok lesznek, például Békéscsaba, Gyula vagy Orosháza esetében, de a kistelepüléseken is lesznek érdekességek.
Íme a Békés vármegyei programok sora, azaz, hogy mit kínál a kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára az augusztus 15. és 21. közötti időszakban, péntektől csütörtökig többek között Békéscsaba, Gyula vagy Orosháza. Békéscsabán lesz többek között Szent István-napi előzetes a Lencsésin és Jaminális Jaminában, Gyulán pedig több koncertet szerveznek. Vésztőn jön a Mágori Fesztivál, Mezőkovácsházán a Mezőkovácsházi Napok.
Íme a Békés vármegyei programok sora, most kiderül, mit kínálnak a települések
- BATTONYA
Augusztus 16., szombat
10.15: Veteránjárművek találkozója a főtéren, megnyitó, majd felvonulás a településen.
- BÉKÉS
Augusztus 15., péntek
13.00-17.00: Kézműves vásár a Békési Pálinka Centrumban.
- BÉKÉSCSABA
Augusztus 15., péntek
16.00: A csabai podsztyenától a tiszta szobáig – kiállításmegnyitó a szlovák tájházban.
17.00: Szlovák aratóbál a Szlovák Kultúra Házának udvarán.
19.30: Lóci Játszik-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.
19.30-22.00: Csillagos este, előadás és távcsöves megfigyelés a Békés Megyei Könyvtárban.
Augusztus 16., szombat
13.00: Jaminális a Bessenyei utcai sporttelepen.
15.00-18.00: Családi kikapcsolódó – állati feladatok a Munkácsy Emlékházban.
17.00-22.30: Szent István-napi előzetes a Lencsési Közösségi Háznál.
17.00-19.00: Csabai séta a hidak mentén, indulás a Szent István téri Tourinform-iroda elől.
18.00: Hastáncparti a Csabai Rendzvénypajtában.
19.00: Feketén-fehéren – Rázga Áron és Vozár M. Krisztián koncertje a Réthy Pál-hídon.
19.00: Orgonahangverseny az evangélikus kistemplomban.
Augusztus 17., vasárnap
9.00-13.00: Kisautó- és retrójátékbörze a vasutas művelődési házban.
Augusztus 18., hétfő
19.00: Harsonás záróhangverseny az evangélikus nagytemplomban.
Augusztus 19., kedd
14.30-16.30: Zugi társasjátékklub a Békés Megyei Könyvtárban.
16.30: 40 éves az új könyvtárépület – előadások a Békés Megyei Könyvtárban.
19.00: A Bujdosó Quartet koncertje a Meseházban.
Augusztus 21., csütörtök
17.00: A Békéscsabai Fotófesztivál keretében megnyílik Hámori Gábor [L]Égből kapott című kiállítása a Békés Megyei Könyvtárban.
- CSANÁDAPÁCA
Augusztus 16., szombat
15.00. Falunapi sportnap a sportpályán főzőversennyel, focival, motoros kiállítással, felvonulással.
- GÁDOROS
Augusztus 15., péntek
20.30: Moziklub a Dr. Hidasi László Parkban. A Pesti balhé című magyar vígjátékot vetítik.
- GYULA
Augusztus 15., péntek
20.00: Kékmandarin koncert a Hídfőben.
20.00: XII. Irodalmi Humorfesztivál a Várszínpadon.
21.00: Kertmozi és éjszakai wellness a Gyulai Várfürdőben. A Futni mentem vetítése.
Augusztus 16., szombat
20.00: Empty Story-koncert a Hídfőben.
20.00: Filmzenekoncert a Tószínpadon.
Augusztus 17., vasárnap
20.00: Az életre mosolygok – Nagy László-est születésének 100. évfordulójára a Várszínpadon.
Augusztus 18., hétfő
19.00: Double T Band-koncert a Világóránál.
20.00: Pluto Vibe-koncert a Rondella Teraszon.
Augusztus 19., kedd
20.30: Álla bál – Tánc és buli a kastélyparkban élőzenével. A kávézó működik, a lámpafüzér működik, a kémia működik. Zenél: a Face2Face Zenekar.
- KARDOSKÚT
Augusztus 16., szombat
14.00: Motoros grillparti ügyességi versenyekkel, tombolával, koncertekkel.
- MEZŐBERÉNY
Augusztus 15., péntek
17.00: Varga Julianna festő kiállításmegnyitója az Orlai házban.
Augusztus 16., szombat
8.00: Berényi Sportnapok több helyszínen.
17.00: Kutyaszépségverseny a muzeális gyűjteményben.
Augusztus 17., vasárnap
10.00: Hálaadó Istentisztelet és emléktábla avatása az I. kerületi evangélikus templomban.
Augusztus 18., vasárnap
18.00: Megemlékezés Kugler Józsefről a városházán.
Augusztus 19., hétfő
17.00: Kiszely Jánosné emlékkiállítás az Orlai házban.
19.00: Soulwave zenekar a piactéren.
20.15: Brazil szamba show.
21.00: Szabadtéri diszkó Dj Lenarddal.
24.00: Szabadtéri diszkó Black Nastyval.
- MEZŐHEGYES
Augusztus 17., vasárnap
9.00: Egészségnap az alapszolgáltató központban. Jelen lesz a Mozdulnék sportlabor, a Mezőkovácsházi EFI, és sok mérést is végeznek az egészségmegőrzés érdekében.
- MEZŐKOVÁCSHÁZA
Augusztus 15., péntek
8.30: Szűrőbusz érkezik a művelődési központ mögötti térre.
10.00: Mezőkovácsházi Napok, benne 10.00: egészségnap, 15.00: ünnepi testületi ülés, 18.00: Klebersberg 150 kerékpártúra.
Augusztus 16., szombat
8.00: Mezőkovácsházi Napok, benne 8.00: véradás, 17.00: főzőverseny, kézműves foglalkozások, 17.15: kamionhúzók versenye, 18.15: Duma Színház, 22.00: Pál Dénes-koncert.
- NAGYSZÉNÁS
Augusztus 17., vasárnap
11.00: Templomi búcsú és a Szent Korona másolatának érkezése.
- OROSHÁZA
Augusztus 16., szombat
10.00: Gyopárosfürdői civilek napja homokkrokodil építésével, strandkosárlabdázókkal, karaoke partival, hajó- és autómodellezőkkel a parkfürdőben.
17.30: Ciao bella! Olasz dallamok, ízek, élő zene gitárral
20.30: Szabadtéri moziban Napsütötte Toszkána című filmet vetítik a Bárkaland teraszán.
- VÉSZTŐ
Augusztus 16., szombat
8.00: Mágori Fesztivál Vésztő-Mágoron, benne többek között 8.00: sárréti birkapörköltfőző-verseny, 12.30: erős emberek versenye, 14.30: Sós Fecó.
Augusztus 17., vasárnap
20.00: Aladdin című családi musical a Nemzeti Lovasszínház előadásában Vésztő-Mágoron, majd tűzijáték.
