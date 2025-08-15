Ne unatkozzon otthon, kattintson a legjobb programokért, íme a felhozatal

Íme a Békés vármegyei programok sora, azaz, hogy mit kínál a kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára az augusztus 15. és 21. közötti időszakban, péntektől csütörtökig többek között Békéscsaba, Gyula vagy Orosháza. Békéscsabán lesz többek között Szent István-napi előzetes a Lencsésin és Jaminális Jaminában, Gyulán pedig több koncertet szerveznek. Vésztőn jön a Mágori Fesztivál, Mezőkovácsházán a Mezőkovácsházi Napok.

A Békés vármegyei programok közül ígéretesnek ígérkezik a Lóci Játszik-koncert Békéscsabán. Fotó: Csabagyöngye Kulturális Központ

BATTONYA

Augusztus 16., szombat

10.15: Veteránjárművek találkozója a főtéren, megnyitó, majd felvonulás a településen.

BÉKÉS

Augusztus 15., péntek

13.00-17.00: Kézműves vásár a Békési Pálinka Centrumban.

BÉKÉSCSABA

Augusztus 15., péntek

16.00: A csabai podsztyenától a tiszta szobáig – kiállításmegnyitó a szlovák tájházban.

17.00: Szlovák aratóbál a Szlovák Kultúra Házának udvarán.

19.30: Lóci Játszik-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.

19.30-22.00: Csillagos este, előadás és távcsöves megfigyelés a Békés Megyei Könyvtárban.

Augusztus 16., szombat

13.00: Jaminális a Bessenyei utcai sporttelepen.

15.00-18.00: Családi kikapcsolódó – állati feladatok a Munkácsy Emlékházban.

17.00-22.30: Szent István-napi előzetes a Lencsési Közösségi Háznál.

17.00-19.00: Csabai séta a hidak mentén, indulás a Szent István téri Tourinform-iroda elől.

18.00: Hastáncparti a Csabai Rendzvénypajtában.

19.00: Feketén-fehéren – Rázga Áron és Vozár M. Krisztián koncertje a Réthy Pál-hídon.

19.00: Orgonahangverseny az evangélikus kistemplomban.

Augusztus 17., vasárnap

9.00-13.00: Kisautó- és retrójátékbörze a vasutas művelődési házban.

Augusztus 18., hétfő

19.00: Harsonás záróhangverseny az evangélikus nagytemplomban.

Augusztus 19., kedd

14.30-16.30: Zugi társasjátékklub a Békés Megyei Könyvtárban.

16.30: 40 éves az új könyvtárépület – előadások a Békés Megyei Könyvtárban.

19.00: A Bujdosó Quartet koncertje a Meseházban.

Augusztus 21., csütörtök

17.00: A Békéscsabai Fotófesztivál keretében megnyílik Hámori Gábor [L]Égből kapott című kiállítása a Békés Megyei Könyvtárban.

CSANÁDAPÁCA

Augusztus 16., szombat