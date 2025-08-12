Versből születnek nemeztárgyak a Békés Megyei Könyvtárban

A Versből nemez elnevezésű foglalkozáson szavakat formálnak színekké, gondolatokat formákká. Lényegében egy meghallott, megismert vers szövege születik meg háromdimenziós tárgyként, a nemezelés segítségével, gyapjú felhasználásával. A program a közösségi időtöltés biztosítása mellett fejleszti a kézügyességet, hozzájárul a versolvasás népszerűsítéséhez. A foglalkozást Földesi Csenge, a bibliotéka munkatársa álmodta meg és vezeti.

Különleges alkotó foglalkozást tartanak Versből nemez címmel. Fotó: Békés Megyei Könyvtár

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy az augusztus 15-ei, pénteki különleges alkotó foglalkozás 14 éves kortól ajánlott, azon ingyenes vehetnek részt az érdeklődők. Ugyanakkor előzetesen jelentkezni kell, amire a bibliotéka honlapján van lehetőség.