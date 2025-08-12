augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alkotó foglalkozás

2 órája

Versből születnek nemeztárgyak a Békés Megyei Könyvtárban

Címkék#nemeztárgy#Versből nemez#békés megyei könyvtár

Igazán különleges alkotó foglalkozást tartanak pénteken a Békés Megyei Könyvtárban.

Beol.hu

A Versből nemez elnevezésű foglalkozáson szavakat formálnak színekké, gondolatokat formákká. Lényegében egy meghallott, megismert vers szövege születik meg háromdimenziós tárgyként, a nemezelés segítségével, gyapjú felhasználásával. A program a közösségi időtöltés biztosítása mellett fejleszti a kézügyességet, hozzájárul a versolvasás népszerűsítéséhez. A foglalkozást Földesi Csenge, a bibliotéka munkatársa álmodta meg és vezeti.

alkotás, nemez
Különleges alkotó foglalkozást tartanak Versből nemez címmel. Fotó: Békés Megyei Könyvtár

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy az augusztus 15-ei, pénteki különleges alkotó foglalkozás 14 éves kortól ajánlott, azon ingyenes vehetnek részt az érdeklődők. Ugyanakkor előzetesen jelentkezni kell, amire a bibliotéka honlapján van lehetőség.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu