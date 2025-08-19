Bankfiókhoz rohantak a rendőrök és egyre közelebb az új KFC megnyitása

Az orosházi CIB bankfiókjának az épülete előtt rendőrautók jelenlétére figyeltek fel a járókelők is és találgatnak, mi történhetett.

Orosháza belvárosában az egyik bankfiók ATM biztonsági rendszere bejelzett. Fotó: BMH

Riasztás érkezett, rohantak a rendőrök a bankfiókhoz – videóval

Kiürítették a bankfiók előtti parkolót. A rendőrök a város szívében helyszínelnek reggel óta. Mutatjuk, mi történt.

Már vágják a szalagot: egyre közelebb az új KFC megnyitása

Újabb jelentős mérföldkőhöz ért az új Békés vármegyei gyorsétterem építése. Már a KFC-logók is felkerültek az épületre.

Már a logók alapján is egyértelmű, hogy KFC nyílik Gyulán. Fotó: Kiss Zoltán

Balesettel indult a reggel Békéscsabán

Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött, sérült is van a balesetben.

Újabb helyre terveznek traffiboxokat, forgalmas úton vetnének véget a száguldozásnak

Újabb helyre kerülhet ki a gyorshajtók réme. Jelenleg négy traffibox található Békés vármegyében, hamarosan azonban jöhet az ötödik is. A rendőrségnél számos kérdésre válaszoltak a dobozokkal és a bele kerülő traffipaxokkal kapcsolatban, hogy mit és hogyan tudnak mérni, a tapasztalatokról is beszámoltak.



Újabb traffiboxot helyezhetnek ki Békéscsabán, ez lehet a békési vármegyeszékhelyen majd a negyedik. Fotó: MW

A gazdák többségénél már teljesen mindegy, hogy mennyi az átvételi ár – videóval

A legtöbben az elszáradt kukoricatáblával szembesülnek – mert szó szerint lesült a kukorica 2025-ben –, és a betakarítás helyett a 100 százalékos aszálykár benyújtásán dolgoznak Békésben.

Így alakult a kukorica 2025-ben Békésben az aszály miatt, amit Bozsár Tamás mutat be. Fotó: Dinya Magdolna



