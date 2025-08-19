1 órája
Bankfiókhoz rohantak a rendőrök és egyre közelebb az új KFC megnyitása
Nézzük, mi mindenről írtunk 2025. augusztus 19-én.
Az orosházi CIB bankfiókjának az épülete előtt rendőrautók jelenlétére figyeltek fel a járókelők is és találgatnak, mi történhetett.
Riasztás érkezett, rohantak a rendőrök a bankfiókhoz – videóval
Kiürítették a bankfiók előtti parkolót. A rendőrök a város szívében helyszínelnek reggel óta. Mutatjuk, mi történt.
Már vágják a szalagot: egyre közelebb az új KFC megnyitása
Újabb jelentős mérföldkőhöz ért az új Békés vármegyei gyorsétterem építése. Már a KFC-logók is felkerültek az épületre.
Balesettel indult a reggel Békéscsabán
Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött, sérült is van a balesetben.
Újabb helyre terveznek traffiboxokat, forgalmas úton vetnének véget a száguldozásnak
Újabb helyre kerülhet ki a gyorshajtók réme. Jelenleg négy traffibox található Békés vármegyében, hamarosan azonban jöhet az ötödik is. A rendőrségnél számos kérdésre válaszoltak a dobozokkal és a bele kerülő traffipaxokkal kapcsolatban, hogy mit és hogyan tudnak mérni, a tapasztalatokról is beszámoltak.
A gazdák többségénél már teljesen mindegy, hogy mennyi az átvételi ár – videóval
A legtöbben az elszáradt kukoricatáblával szembesülnek – mert szó szerint lesült a kukorica 2025-ben –, és a betakarítás helyett a 100 százalékos aszálykár benyújtásán dolgoznak Békésben.