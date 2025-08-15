Kis híján végzetes baleset történt, egy nap múlva rendeződött is a helyzet

A Gyulai csevegőben a balesetveszélyes helyzet kapcsán egy hölgy leírta, hogy egyik délután a fürdővárosban, a Béke sugárúti körforgalomból a sportcsarnok felé fordult le autóval. A gyermekorvosi rendelő előtti zebránál ijesztő élményben volt részük egy körülbelül 8 éves kislánnyal. Az autós ugyanis majdnem elütötte a kislányt, mert nem látta őt a levendulabokortól, ő pedig az autóst nem vette észre. A hölgy lassan kanyarodott, és kislány is szépen tolta volna át a biciklijét. Az autós félrehúzódott, megállt. Beszélgettek, a kislány majdnem elsírta magát, bocsánatot is kért, hogy ne haragudjon rá, mert nem látta. A hölgy is elmondta, hogy ő sem látta a kislányt.

A bokor eltakarta a kilátást, balesetveszélyes helyzet alakult ki.

Fotó: Illusztráció: Beol.hu

A balesetveszélyes helyzet után rendeződött a probléma

A magas bokor teljesen eltakarta a zebra szélét, pedig nem alacsony az autója. Megölelték egymást, majd elköszöntek. A hölgy kedden reggel ismét ott közlekedett, és a fényviszonyok miatt reggel látszódott a zebra széle. Ennek ellenére felhívta a Gyulai Közüzemi Nkft.-t, és egy kedves hölggyel beszélt. Elmondta, mit tapasztalt, az ügyintéző pedig felvette a panaszt.

Megköszönte a gyors intézkedést

Másnap reggelre boldogan látta, hogy eltűnt a magas, látóteret eltakaró növény a körforgalom közelében. Megköszönte a gyors intézkedést az ügyfélszolgálatos hölgynek és a virágot eltakarító munkásoknak is.

Békéscsabán is jelentkezik a probléma

Mint megírtuk, Békéscsabán is előfordulnak olyan közlekedési helyzetek, amikor az autósok inkább eltüntetnék a bokrokat, a sövényeket, hiszen nem lehet tőlük belátni a kereszteződéseket. A növényzet karbantartása, a fák gallyazása korábban a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is szóba került. Kiderült, hogy a túlságosan megnőtt bokrokat, sövényeket kinek is kellene gondoznia, függetlenül attól, hogy ki ültette.