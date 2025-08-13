Növények veszélyeztethetik a közlekedést, és égő autóhoz riasztották a tűzoltókat

Több, balesetveszélyes helyzetet teremtő növényt a lakók ültettek el a házuk elé, ám a növényzet karbantartására nem fordítanak kellő figyelmet.

A fák belógó ágai, gallyai, a túlságosan megnőtt bokrok, sövények balesetet okozhatnak. Fotó: Beol.hu

Zavarják a kilátást, balesetveszélyes helyzeteket teremtenek a növények – videóval

Annak, hogy a város tele van zölddel, általában mindenki örül. Előfordulnak azonban olyan közlekedési helyzetek, amikor az autósok inkább eltüntetnék a bokrokat, a sövényeket, hiszen nem lehet tőlük belátni a kereszteződéseket. A növényzet karbantartása, a fák gallyazása korábban a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is szóba került. Kiderült, hogy a túlságosan megnőtt bokrokat, sövényeket kinek is kellene gondoznia, függetlenül attól, hogy ki ültette.

