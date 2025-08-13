augusztus 13., szerda

Növények veszélyeztethetik a közlekedést, és égő autóhoz riasztották a tűzoltókat

Nézzük, mi mindenről írtunk 2025. augusztus 13-án.

Beol.hu

Több, balesetveszélyes helyzetet teremtő növényt a lakók ültettek el a házuk elé, ám a növényzet karbantartására nem fordítanak kellő figyelmet.

Zavarják a kilátást, balesetveszélyes helyzeteket teremtenek a növények
A fák belógó ágai, gallyai, a túlságosan megnőtt bokrok, sövények balesetet okozhatnak. Fotó: Beol.hu

Zavarják a kilátást, balesetveszélyes helyzeteket teremtenek a növények – videóval

Annak, hogy a város tele van zölddel, általában mindenki örül. Előfordulnak azonban olyan közlekedési helyzetek, amikor az autósok inkább eltüntetnék a bokrokat, a sövényeket, hiszen nem lehet tőlük belátni a kereszteződéseket. A növényzet karbantartása, a fák gallyazása korábban a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is szóba került. Kiderült, hogy a túlságosan megnőtt bokrokat, sövényeket kinek is kellene gondoznia, függetlenül attól, hogy ki ültette.

Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik

Zámbó Hanna még csak 9 éves lesz, de nagy feladatot bíztak rá az égiek. Túl van egy nehéz hajnalon, megmentette édesanyját.

Hanna, aki megmentette édesanyját, valamint nagymamája, Szikra Sándorné igazi szövetségesek. Fotó: Bencsik Ádám 

Kapitális, 87 centis pontyot fogtak

Újabb hatalmas fogás érkezett a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége horgászvizén. Az óriásponty egyéni rekordot jelentett.

Ajtai Benjamin beszámolt az óriásponty érkezéséről. Forrás: KHESZ

Hatalmas lángokkal égett az autó motortere – videóval, galériával

Kigyulladt egy gépkocsi motortere egy benzinkút közelében.

Kigyulladt egy autó Csabán, a Szarvasi úton

Fotók: Bencsik Ádám







 

