Növények veszélyeztethetik a közlekedést, és égő autóhoz riasztották a tűzoltókat
Nézzük, mi mindenről írtunk 2025. augusztus 13-án.
Több, balesetveszélyes helyzetet teremtő növényt a lakók ültettek el a házuk elé, ám a növényzet karbantartására nem fordítanak kellő figyelmet.
Zavarják a kilátást, balesetveszélyes helyzeteket teremtenek a növények – videóval
Annak, hogy a város tele van zölddel, általában mindenki örül. Előfordulnak azonban olyan közlekedési helyzetek, amikor az autósok inkább eltüntetnék a bokrokat, a sövényeket, hiszen nem lehet tőlük belátni a kereszteződéseket. A növényzet karbantartása, a fák gallyazása korábban a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is szóba került. Kiderült, hogy a túlságosan megnőtt bokrokat, sövényeket kinek is kellene gondoznia, függetlenül attól, hogy ki ültette.
Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik
Zámbó Hanna még csak 9 éves lesz, de nagy feladatot bíztak rá az égiek. Túl van egy nehéz hajnalon, megmentette édesanyját.
Kapitális, 87 centis pontyot fogtak
Újabb hatalmas fogás érkezett a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége horgászvizén. Az óriásponty egyéni rekordot jelentett.
Hatalmas lángokkal égett az autó motortere – videóval, galériával
Kigyulladt egy gépkocsi motortere egy benzinkút közelében.