41 perce
Sokkot kaptak, mikor meglátták, erre nem voltak felkészülve
Pokoli katasztrófa rázta meg Pusztaszőlőst 25 évvel ezelőtt. A lakosok emlékeiben a mai napig tisztán él az a szörnyű három hónap. Okányban egy figyelmetlen sofőr okozott balesetet. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 18-án.
Tragikus balesettel indult a reggel Okányban.
Borzalmas baleset lett a manőver vége
A sofőr nem vette észre az idős férfit, aki épp a kerékpárját tolta – a figyelmetlenség végzetes lett. Az ügyészség most vádat emelt a fiatal sofőr ellen, és eltiltást, valamint felfüggesztett fogházbüntetést javasol.
Pokoli katasztrófa! Gázkútból 50 méteres lángoszlop
25 évvel ezelőtt Pusztaszőlősön egy gázkút kitörése hatalmas lángot okozott. A tűzoltók napokon át dolgoztak a helyszínen a veszélyes körülmények között, és az eset máig emlékezetes a településen.
Békésszentandrás drágább lett, mint a trópusi tengerpart?
A Veres család idén húsz emberrel indult egy belföldi nyaralásra — Békésszentandrást választották. A hely szuper volt: patika tisztaság, saját csónak, medence, szauna, vízibicikli… minden klappolt. Csak egy valami verte ki náluk a biztosítékot. Mutatjuk!
Már nem sokáig szívják a vérünket
Békéscsaba utcáin augusztus 18-án este különleges autó jár majd. Érdemes egy-két apróságra odafigyelni ez idő alatt.
Iskolakezdés előtt érkezhet egy kis segítség
Békéscsabán az önkormányzat idén is támogatással könnyíti meg a tanévkezdést a családoknak. A részletek iránt most sokan érdeklődnek - ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán
Ekkor vidd ki a kukát a héten
Utánajártunk, hogy augusztus 20-a közeledtével, hogyan szállítja el a hulladékot a szemétszállító cég.
Ilyen lesz a csabai tűzijáték
Augusztus 20-án egész napos program vár Békéscsabán a Szent István téren: lesz szentmise, zászlófelvonás, kenyérszentelés, koncertek és este látványos tűzijáték drónshow-val.
A Nébih eloszlatta a tévhiteket: így tartósítsuk biztonságosan a paradicsomot
Az egész város egy pénztárosról beszél, aki tettével belopta magát mindenki szívébe