Sokkot kaptak, mikor meglátták, erre nem voltak felkészülve

Tragikus balesettel indult a reggel Okányban.

A baleset következtében elhunyt a 74 éves férfi.

Borzalmas baleset lett a manőver vége

A sofőr nem vette észre az idős férfit, aki épp a kerékpárját tolta – a figyelmetlenség végzetes lett. Az ügyészség most vádat emelt a fiatal sofőr ellen, és eltiltást, valamint felfüggesztett fogházbüntetést javasol.

Pokoli katasztrófa! Gázkútból 50 méteres lángoszlop

25 évvel ezelőtt Pusztaszőlősön egy gázkút kitörése hatalmas lángot okozott. A tűzoltók napokon át dolgoztak a helyszínen a veszélyes körülmények között, és az eset máig emlékezetes a településen.

Napra pontosan 25 éve történt az ipari katasztrófa Pusztaszőlősön, messziről látszottak a lángok.

Békésszentandrás drágább lett, mint a trópusi tengerpart?

A Veres család idén húsz emberrel indult egy belföldi nyaralásra — Békésszentandrást választották. A hely szuper volt: patika tisztaság, saját csónak, medence, szauna, vízibicikli… minden klappolt. Csak egy valami verte ki náluk a biztosítékot. Mutatjuk!

A békésszentandrási nyaralás jól indult.

Már nem sokáig szívják a vérünket

Békéscsaba utcáin augusztus 18-án este különleges autó jár majd. Érdemes egy-két apróságra odafigyelni ez idő alatt.

Speciális autó járja Békéscsaba utcáit, érdemes lesz becsukni az ajtókat, ablakokat.

Iskolakezdés előtt érkezhet egy kis segítség

Békéscsabán az önkormányzat idén is támogatással könnyíti meg a tanévkezdést a családoknak. A részletek iránt most sokan érdeklődnek - ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán

Tanévkezdési támogatással segítik a rászoruló békéscsabai családokat

Ekkor vidd ki a kukát a héten

Utánajártunk, hogy augusztus 20-a közeledtével, hogyan szállítja el a hulladékot a szemétszállító cég.

Kiderült, hogy mit hoz a szemétszállításban az, hogy augusztus 20-a szerdára esik.

Ilyen lesz a csabai tűzijáték

Augusztus 20-án egész napos program vár Békéscsabán a Szent István téren: lesz szentmise, zászlófelvonás, kenyérszentelés, koncertek és este látványos tűzijáték drónshow-val.