Hírösszefoglaló

27 perce

Sokkot kaptak, mikor meglátták, erre nem voltak felkészülve

Címkék#nyaralás#szúnyoggyérítés#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#tűzijáték#tanévkezdés#katasztrófa#halálos baleset

Pokoli katasztrófa rázta meg Pusztaszőlőst 25 évvel ezelőtt. A lakosok emlékeiben a mai napig tisztán él az a szörnyű három hónap. Okányban egy figyelmetlen sofőr okozott balesetet. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 18-án.

Beol.hu

Tragikus balesettel indult a reggel Okányban. 

Könnyen elkerülhető lett volna a baleset
A baleset következtében elhunyt a 74 éves férfi. Illusztráció: Shutterstock

Borzalmas baleset lett a manőver vége

A sofőr nem vette észre az idős férfit, aki épp a kerékpárját tolta – a figyelmetlenség végzetes lett. Az ügyészség most vádat emelt a fiatal sofőr ellen, és eltiltást, valamint felfüggesztett fogházbüntetést javasol.

Pokoli katasztrófa! Gázkútból 50 méteres lángoszlop

25 évvel ezelőtt Pusztaszőlősön egy gázkút kitörése hatalmas lángot okozott. A tűzoltók napokon át dolgoztak a helyszínen a veszélyes körülmények között, és az eset máig emlékezetes a településen.

Napra pontosan 25 éve történt az ipari katasztrófa Pusztaszőlősön, messziről látszottak a lángok. Fotó: Szigetváry Zsolt/MW-archívum 

Békésszentandrás drágább lett, mint a trópusi tengerpart?

A Veres család idén húsz emberrel indult egy belföldi nyaralásra — Békésszentandrást választották. A hely szuper volt: patika tisztaság, saját csónak, medence, szauna, vízibicikli… minden klappolt. Csak egy valami verte ki náluk a biztosítékot. Mutatjuk!

Family,Joyfully,Splashes,Water,While,Sitting,On,A,Wooden,Dock
A békésszentandrási nyaralás jól indult. Illusztráció: Shutterstock

Már nem sokáig szívják a vérünket

Békéscsaba utcáin augusztus 18-án este különleges autó jár majd. Érdemes egy-két apróságra odafigyelni ez idő alatt.

Speciális autó járja Békéscsaba utcáit, érdemes lesz becsukni az ajtókat, ablakokat.  Fotó: MW

Iskolakezdés előtt érkezhet egy kis segítség

Békéscsabán az önkormányzat idén is támogatással könnyíti meg a tanévkezdést a családoknak. A részletek iránt most sokan érdeklődnek - ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán

Tanévkezdési támogatással segítik a rászoruló békéscsabai családokat Forrás: Facebook

Ekkor vidd ki a kukát a héten

Utánajártunk, hogy augusztus 20-a közeledtével, hogyan szállítja el a hulladékot a szemétszállító cég.

Kiderült, hogy mit hoz a szemétszállításban az, hogy augusztus 20-a szerdára esik. Illusztráció: MW

Ilyen lesz a csabai tűzijáték

Augusztus 20-án egész napos program vár Békéscsabán a Szent István téren: lesz szentmise, zászlófelvonás, kenyérszentelés, koncertek és este látványos tűzijáték drónshow-val.

Hétfőn telepítették a békéscsabai tűzijáték elemeit a szakemberek a városháza udvarán. Fotó: Dinya Magdolna

 

 

