augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Brutális baleset a 47-esen, frontálisan ütközött két autó

Címkék#frontális ütközés#baleset#autó

Baleset történt szombat hajnalban a 47-es főút 17-es kilométerénél, két autó ütközött össze.

Beol.hu
Brutális baleset a 47-esen, frontálisan ütközött két autó

Forrás: Haon.hu

Derecske és Sáránd között, egymásba rohant két személykocsi – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, az egyik járműben csak a sofőr ült, őt a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiszabadították az autóból, és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A másik kocsiban ketten utaztak, az autó utasa ki tudott szállni, a jármű sofőrjét viszont a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsból – derült ki a haon.hu cikkéből.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu