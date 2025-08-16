Brutális baleset a 47-esen, frontálisan ütközött két autó

Derecske és Sáránd között, egymásba rohant két személykocsi – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, az egyik járműben csak a sofőr ült, őt a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiszabadították az autóból, és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A másik kocsiban ketten utaztak, az autó utasa ki tudott szállni, a jármű sofőrjét viszont a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsból – derült ki a haon.hu cikkéből.