Produkció

50 perce

Káprázatos: fesztiválozó légtornászok a balatoni naplementében – lenyűgöző fotók

Címkék#Balaton#fesztivál#légtorna#artista#naplemente#produkció

Lenyűgöző, elképesztő, fantasztikus – soroljuk még? A hatása alatt vagyunk, a Balaton végeláthatatlan víztömege és a lemenő Nap sugarainak színpompás háttérfestményében két gyönyörű nő! A fotók önmagukért beszélnek, ráadásul ők a mi lányaink.

Csete Ilona

Igen, két orosházi artista különleges, légies produkcióját örökítette meg a kiváló fotós. Aki nem volt a helyszínen, a Balaton hétvégi szuper fesztiválján és nem vált részesévé a Vincze Tünde által megálmodott és kiváló artistái által bemutatott produkcióknak, akkor az az orosházi testvérpár, Takács Andi és Noémi közösségi oldalán rácsodálkozhat erre a különleges égi mutatványra.

Légtornászok a Balaton felett
Az orosházi Takács Andi és Noémi a Balaton felett. Fotó: Urbán Ádám

Légtornászok több szeren a Balaton felett

A kiváló légtornászok nagyon sok népszerű produkcióban felbukkantak már, szalagon, karikán, rúdon, égen, földön s levegőben, sőt, vízben is elkápráztatják a nézőket az extrém produkciók. Az X-Faktor, a Sztárban sztár, a Nagy duett és rengeteg koncert ad számukra fellépési, bemutatkozási lehetőséget.

Légtornászok a Balaton felett

Fotók: Urbán Ádám

Andi és Noémi a hétvégét Zamárdiban töltötte, a Strand Fesztiválon, ahol a cirkusz világát idézte Vincze Tünde artistáival minden este. Az orosházi légtornászok hol a nagyszínpadon, hol a víz felett kápráztatták el a közönséget.

Hazatérésük után Takács Andi elmesélte, a Balaton felett több szeren dolgoztak, jól begyakorolt mozdulatoknak köszönhetően nagy sikert arattak. Még a megélénkülő szél sem okozott számukra problémát biztosító kötél nélkül sem, miközben a naplemente valóban csodás hátteret festett a horizonton.

Extrém produkció koncentrációt igényel

A színpadi koncertek előtt is látványos show-műsorokkal lepték meg a közönséget, olyankor 15-20 méter magasban dolgoztak a lányok, ott már semmit nem bíztak a véletlenre. Amikor a magasságról, félelemérzésről kérdeztük az orosházi artistákat, Andi azt még hozzáfűzte, félelem nincs benne, de amióta két kislány édesanyja, azóta még koncentráltabb, minden mozdulatukat jól átgondoltan dolgozzák ki, hiszen a biztonság az első és legfontosabb szempont a szórakoztatás mellett.

 

 

