Káprázatos: fesztiválozó légtornászok a balatoni naplementében – lenyűgöző fotók

Andi és Noémi a hétvégét Zamárdiban töltötte, a Strand Fesztiválon, ahol a cirkusz világát idézte Vincze Tünde artistáival minden este. Az orosházi légtornászok hol a nagyszínpadon, hol a víz felett kápráztatták el a közönséget.

Hazatérésük után Takács Andi elmesélte, a Balaton felett több szeren dolgoztak, jól begyakorolt mozdulatoknak köszönhetően nagy sikert arattak. Még a megélénkülő szél sem okozott számukra problémát biztosító kötél nélkül sem, miközben a naplemente valóban csodás hátteret festett a horizonton.

Extrém produkció koncentrációt igényel

A színpadi koncertek előtt is látványos show-műsorokkal lepték meg a közönséget, olyankor 15-20 méter magasban dolgoztak a lányok, ott már semmit nem bíztak a véletlenre. Amikor a magasságról, félelemérzésről kérdeztük az orosházi artistákat, Andi azt még hozzáfűzte, félelem nincs benne, de amióta két kislány édesanyja, azóta még koncentráltabb, minden mozdulatukat jól átgondoltan dolgozzák ki, hiszen a biztonság az első és legfontosabb szempont a szórakoztatás mellett.