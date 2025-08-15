augusztus 15., péntek

Eldőlhet, ki üzemelteti a buszközlekedést, és megváltozhat a menetrend is

Címkék#pályázat#városrész#Varga Tamás#alpolgármester#önkormányzat

Fontos, öt évre szóló pályázatot írtak ki a békési vármegyeszékhelyen a városi közgyűlés döntése alapján. Egyelőre kérdés a békéscsabai autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban, hogy jövőre, illetve a következő években melyik cég viszi az utasokat. A minap a szakbizottság ülésén a menetrend is szóba került.

Licska Balázs

Két éve pályázatot írt ki az önkormányzat, hogy melyik cég lássa el a menetrend szerinti békéscsabai autóbusz-közlekedést. Akkor eredménytelen lett a pályázat. A város viszont, élve a jogszabályok adta lehetőséggel, a feladat ellátására kijelölte a Volánbusz Zrt.-t, amely immár MÁV Személyszállítási Zrt. néven fut.  

A menetrend is szóba került az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban
Téma volt a békéscsabai autóbusz-közlekedés, kérdés, hogy jövőre és a következő években melyik cég viszi az utasokat. Fotó: MW

Lejár a kijelölés, ezért írt ki Békéscsaba újabb pályázatot   

A kijelölés ugyanakkor csupán két évre szól, tehát év végén lejár. A városi közgyűlés úgy döntött, hogy pályázatot ír ki, a pályázati dokumentációt pedig a minap hagyta jóvá a szakbizottság, és az immár meg is jelent Békéscsaba honlapján. Érdekesség, hogy a pályázati kiírást meg kell vásárolni – 200 ezer forintba kerül –, a pályázatot pedig annak megfelelően szeptember 23-ig kell benyújtani, eredményhirdetés november 7-én, a városi közgyűlés ülése után várható.

A menetrend is szóba került az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban

A szakbizottság ülésén Csiaki Tamás városüzemeltetési osztályvezető elmondta, hogy a leendő szolgáltató felé támasztott követelmények, feltételek nagyjából ugyanazok, mint két éve. Előírták, hogy hány éves autóbuszokkal kell ellátnia a cégnek a feladatát, mennyinek kell alacsonypadlósnak és klímásnak lennie. A jelenlegi menetrend maradna érvényben, de később lehetne módosítani, rugalmasan szűkíteni vagy bővíteni.

Felvetették, hogy szükség lenne közvetlen kórházi járatra a két városrészből

A menetrend kapcsán a városi közgyűlés korábbi ülésén Varga Tamás alpolgármester és Nagy Ferenc alpolgármester is felvetette, reagálva a városrészekben élők igényeire, hogy szükség lenne olyan járatra, amellyel közvetlenül elérhető a Lencsési lakótelepről és Jaminából a békéscsabai kórház. Szarvas Péter polgármester szerint is indokolt a kérés, jelezte viszont, hogy a szolgáltatás így is borzasztó sokba kerül.

Szakemberek nézik át az anyagokat, majd megbízzák a legalkalmasabb céget

Csiaki Tamás hozzátette, hogy a pályázati anyagok várhatóan szeptember közepén futnak be, amelyeket a szakemberek átnéznek. A szakbizottság hatásköre lesz, hogy eldöntse, melyik pályázat felel meg a pályázati kiírásnak. Az osztályvezető közölte, hogy a bizottság javaslatot tesz a városi közgyűlésnek az általa legalkalmasabbnak ítélt cég megbízására. 

 

 

