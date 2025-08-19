augusztus 19., kedd

Huba névnap

28°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

50 perce

Állami kitüntetést vett át több Békés megyei szakember

Címkék#Békés vármegye#Augusztus 20#kitüntetés#nemzeti ünnep

Átadták Magyarország legjelentősebb kitüntetéseit. Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából több Békés vármegyei szakembert is elismertek.

Beol.hu

Augusztus 20-a alkalmából több Békés vármegyei szakember munkáját is elismerték. Nézzük a listát, kik kapták a legjelentősebb állami kitüntetéseket.

Több állami kitüntetést is átadtak augusztus 20-a alkalmából.
Augusztus 20: több Békés vármegyei szakember is állami kitüntetésben részesült. Fotó: MW Archívum

Augusztus 20-a alkalmából több elismerés is gazdára talált Békés vármegyében

  • Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta Bálint Sándor Pál, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese részére, az állami erdőgazdálkodás területén végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
  • Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Dr. Zatykó Lajos, kertészmérnök, a Zöldségtermesztési Kutató Intézet nyugalmazott kutatási igazgatója, az Orosco Kft. volt növénynemesítője részére, a magyarországi paprikanemesítés területén végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.
  • Dr. Nagy István agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozat elismerést adományozta Papp József, a Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. tulajdonosa részére, a következetes és kitartó munkájáért, melynek eredményeképpen az ország legszínvonalasabb őshonos cigája tenyészetének lett a tulajdonosa.
  • Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át Békés vármegye és Békéscsaba lakosságát, a térség fejlődését szolgáló tevékenysége elismeréseként Végh László agrármérnöknek, volt országgyűlési képviselőnek, Békéscsaba megyei jogú város volt alpolgármesterének.
  • Gulyás Gergely miniszter a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adta át a civil közösséget szolgáló két évtizedes, példaértékű szakmai munkája elismeréseként Szatmári Júliának, a Civil Szervezetek Szövetsége ügyvezetőjének.
  • Példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Gurzó Imre, a Gál Ferenc Egyetem professor emeritusa.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu