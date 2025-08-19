Augusztus 20.
1 órája
Állami kitüntetést vett át több Békés megyei szakember
Átadták Magyarország legjelentősebb kitüntetéseit. Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából több Békés vármegyei szakembert is elismertek.
Augusztus 20-a alkalmából több Békés vármegyei szakember munkáját is elismerték. Nézzük a listát, kik kapták a legjelentősebb állami kitüntetéseket.
Augusztus 20-a alkalmából több elismerés is gazdára talált Békés vármegyében
- Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta Bálint Sándor Pál, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese részére, az állami erdőgazdálkodás területén végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
- Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Dr. Zatykó Lajos, kertészmérnök, a Zöldségtermesztési Kutató Intézet nyugalmazott kutatási igazgatója, az Orosco Kft. volt növénynemesítője részére, a magyarországi paprikanemesítés területén végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.
- Dr. Nagy István agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozat elismerést adományozta Papp József, a Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. tulajdonosa részére, a következetes és kitartó munkájáért, melynek eredményeképpen az ország legszínvonalasabb őshonos cigája tenyészetének lett a tulajdonosa.
- Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át Békés vármegye és Békéscsaba lakosságát, a térség fejlődését szolgáló tevékenysége elismeréseként Végh László agrármérnöknek, volt országgyűlési képviselőnek, Békéscsaba megyei jogú város volt alpolgármesterének.
- Gulyás Gergely miniszter a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adta át a civil közösséget szolgáló két évtizedes, példaértékű szakmai munkája elismeréseként Szatmári Júliának, a Civil Szervezetek Szövetsége ügyvezetőjének.
- Példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Gurzó Imre, a Gál Ferenc Egyetem professor emeritusa.
A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!
Ezt ne hagyja ki!Ország Tortája 2025
3 órája
Ráharaptak az ország tortájára, bejött a Stílusgyakorlat Békésben is - videóval, galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre