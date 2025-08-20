28 perce
A divattervező Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vett át
Az államalapítás és az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20. alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. Békés vármegyéből egy divattervező is a kitüntetettek között van.
Ruháját szülővárosa, Tótkomlós gyönyörű kézi hímzése díszíti. Fotó: Facebook
A köztársasági elnök, dr. Sulyok Tamás, Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott a magyar népi hagyományok ápolását szolgáló és a régi értékek újrateremtésére épülő, innovatív alkotói munkája elismeréseként a tótkomlósi Hrivnák Tündének.
– Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám és felterjesztett a díjra. Díjat kapni, sikert elérni úgy érdemes, ha van kivel megosztani. A díjat felajánlom mindazoknak az egyesületeknek, alapítványoknak, akikkel együtt alkotunk és ápoljuk az őseink hagyatékát az eredeti magyar kézi hímzéseket és kézzel készült csipkéket – fogalmazott közösségi oldalán Hrivnák Tünde.