Ha venni kell valamit, jobb, ha még kedden beszerzed!

A megváltozott vásárlási szokásoknak is köszönhető, hogy szinte minden nap állandó a kereslet a fogyasztási cikkekre. Nincs ez másképp augusztus 20-án sem, ha valamit szeretnél még beszerezni, jobb, ha kedden megteszed.
Augusztus 20.: nemzeti ünnepünkön szinte minden bolt zárva lesz, ám persze most is vannak kivételek. Nézzük a legnagyobb békéscsabai üzletek nyitva tartását.
Augusztus 20. – a legtöbb csabai üzlet zárva lesz
- Aldi
Az Aldi mindhárom békéscsabai üzlete zárva lesz augusztus 20-án. Másnap, csütörtökön 06.30-kor nyit az Andrássy-úti, 7.00-kor pedig a Corvin utcai és a Gyulai úti üzlet.
- Lidl
A Lidl-nél sem alakul másként a helyzet, a nemzeti ünnepen zárva tartanak. A Corvin utcai- és a Szarvasi úti üzletük csütörtökön 6.30-kor nyitják meg kapuikat.
- Penny
A rendelkezésre álló információk alapján a Penny üzletei zárva lesznek.
- Tesco
A Tesco Szarvasi úti-, és a Corvin utcai üzlete is zárva tart augusztus 20-án. Nyitás: csütörtökön 6.00-kor.
- Spar
A Spar mindhárom békéscsabai üzlete nemzeti ünnepünkön zárva lesz, így csak másnap, 6.00-kor, 6.30-kor és 7.00-kor nyitják meg kapuikat.
- Barkácsáruházba sem tudunk menni
A barkácsolóknak nincs jó hírünk, sem az OBI, sem pedig a Praktiker nem lesz nyitva augusztus 20-án.
A zárva tartás alól az ünnepi időszakban, a jogszabály szerint kivételt képeznek a következő egységek:
- a benzinkutak,
- a virágboltok,
- az újságosok,
- az édességboltok,
- a kisebb, leginkább nonstop boltok
- és trafikok.
A pihenőnapok körüli munkarend
