Ha venni kell valamit, jobb, ha még kedden beszerzed!

Augusztus 20.: nemzeti ünnepünkön szinte minden bolt zárva lesz, ám persze most is vannak kivételek. Nézzük a legnagyobb békéscsabai üzletek nyitva tartását.

Augusztus 20.: nem minden üzlet lesz zárva Békéscsabán. Fotó: shutterstock.com

Augusztus 20. – a legtöbb csabai üzlet zárva lesz

Aldi

Az Aldi mindhárom békéscsabai üzlete zárva lesz augusztus 20-án. Másnap, csütörtökön 06.30-kor nyit az Andrássy-úti, 7.00-kor pedig a Corvin utcai és a Gyulai úti üzlet.

Lidl

A Lidl-nél sem alakul másként a helyzet, a nemzeti ünnepen zárva tartanak. A Corvin utcai- és a Szarvasi úti üzletük csütörtökön 6.30-kor nyitják meg kapuikat.

Penny

A rendelkezésre álló információk alapján a Penny üzletei zárva lesznek.

Tesco

A Tesco Szarvasi úti-, és a Corvin utcai üzlete is zárva tart augusztus 20-án. Nyitás: csütörtökön 6.00-kor.

Spar

A Spar mindhárom békéscsabai üzlete nemzeti ünnepünkön zárva lesz, így csak másnap, 6.00-kor, 6.30-kor és 7.00-kor nyitják meg kapuikat.

Barkácsáruházba sem tudunk menni

A barkácsolóknak nincs jó hírünk, sem az OBI, sem pedig a Praktiker nem lesz nyitva augusztus 20-án.

A zárva tartás alól az ünnepi időszakban, a jogszabály szerint kivételt képeznek a következő egységek:

a benzinkutak,

a virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a kisebb, leginkább nonstop boltok

és trafikok.

A pihenőnapok körüli munkarend

