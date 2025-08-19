augusztus 19., kedd

Ha venni kell valamit, jobb, ha még kedden beszerzed!

A megváltozott vásárlási szokásoknak is köszönhető, hogy szinte minden nap állandó a kereslet a fogyasztási cikkekre. Nincs ez másképp augusztus 20-án sem, ha valamit szeretnél még beszerezni, jobb, ha kedden megteszed.

Gál Csaba

Augusztus 20.: nemzeti ünnepünkön szinte minden bolt zárva lesz, ám persze most is vannak kivételek. Nézzük a legnagyobb békéscsabai üzletek nyitva tartását.

Augusztus 20.: nem minden üzlet lesz zárva ekkor Békéscsabán.
Augusztus 20.: nem minden üzlet lesz zárva Békéscsabán. Fotó: shutterstock.com

Augusztus 20. – a legtöbb csabai üzlet zárva lesz

  • Aldi

Az Aldi mindhárom békéscsabai üzlete zárva lesz augusztus 20-án. Másnap, csütörtökön 06.30-kor nyit az Andrássy-úti, 7.00-kor pedig a Corvin utcai és a Gyulai úti üzlet.

  • Lidl

A Lidl-nél sem alakul másként a helyzet, a nemzeti ünnepen zárva tartanak. A Corvin utcai- és a Szarvasi úti üzletük csütörtökön 6.30-kor nyitják meg kapuikat.

  • Penny

A rendelkezésre álló információk alapján a Penny üzletei zárva lesznek.

  • Tesco

A Tesco Szarvasi úti-, és a Corvin utcai üzlete is zárva tart augusztus 20-án. Nyitás: csütörtökön 6.00-kor.

  • Spar

A Spar mindhárom békéscsabai üzlete nemzeti ünnepünkön zárva lesz, így csak másnap, 6.00-kor, 6.30-kor és 7.00-kor nyitják meg kapuikat. 

  • Barkácsáruházba sem tudunk menni

A barkácsolóknak nincs jó hírünk, sem az OBI, sem pedig a Praktiker nem lesz nyitva augusztus 20-án.

A zárva tartás alól az ünnepi időszakban, a jogszabály szerint kivételt képeznek a következő egységek:

  • a benzinkutak,
  • a virágboltok,
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a kisebb, leginkább nonstop boltok
  • és trafikok.

A pihenőnapok körüli munkarend

A kormány egyházi és állampolgári javaslatok alapján módosítja a pihenőnapok körüli munkarendet. A döntés hatására egy jelentős vallási ünnep megmarad eredeti formájában, módosul egy munkaszüneti nap. És hogy milyen volt a 2024-es tűzijáték augusztus 20-án? Mutatjuk.

 

